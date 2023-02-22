Латвія стане адвокатом України під час створення спецтрибуналу по РФ

Латвія виконуватиме роль адвоката України у питанні створення спеціального трибуналу з дій РФ в Україні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

За словами віцеспікера, це питання обговорювалося на зустрічі з міністром юстиції Латвії Інес Лібіною-Егнере. Йшлося про юридичне забезпечення конфіскації заморожених підсанкційних активів РФ на відновлення України, яке пов'язане із створенням трибуналу.

"Це одне із питань, пов'язаних зі створенням міжнародного спецтрибуналу про покарання Росії за злочин агресії проти України. Відповідні юридичні механізми конфіскації заморожених підсанкційних активів Росії мають бути створені на рівні Європейського Союзу. Міністр юстиції запевнила, що Латвія виконуватиме роль адвоката України у цьому питанні", - написала Кондратюк.

Віцеспікер додала, що, на думку міністра юстиції Латвії, всі країни Євросоюзу мають діяти спільно для досягнення відповідного регулювання цього питання на рівні спільноти.

"Агресія Росії завдала збитків та руйнування українській інфраструктурі, нашим містам та громадам більш ніж на 750 млрд грн. Тому лише одного заморожування російських коштів та активів країнами ЄС недостатньо. Ці кошти мають бути конфісковані і якнайшвидше піти на відновлення України, не чекаючи завершення війни", - заявила Кондратюк.