У Росії суд заявив, що полонені українці не мають права на адвоката

Сьогодні суд виніс вирок за позовом щодо громадянина України, якого захопили в полон ще у березні

У Росії суд заявив, що полонені українці не мають права на адвоката

У Росії Гарнізонний військовий суд розглянув справу 20-річного українця Микити Шкрябіна, якого під час бойових дій в Україні позбавили волі російські військові, і заявив, що полонений не має жодних процесуальних прав у Росії, зокрема він не є військовополоненим, повідомив глава російської. правозахисної організації "Агора" Павєл Чиков.

Микита Шкрябін був захоплений російськими військовими 29 березня 2022 року під час бойових дій в Україні. З того часу він перебуває у розпорядженні Міноборони РФ у невстановленому місці. У серпні російський адвокат Шкрябіна Лєонід Соловйов отримав підтвердження його позбавлення волі «у зв'язку з протидією спеціальної військової операції». Проте місцезнаходження українця, а також які процесуальні підстави його утримання, адвокату не повідомили, посилаючись на «інформацію обмеженого поширення».

Адвокату прямо відмовили у відвідуванні українського громадянина та зазначили, що військовополоненим Шкрябіна Міноборони не визнає.

Після низки звернень до органів Міноборони РФ, де йому відмовили у розгляді скарг, адвокат звернувся зі скаргою до гарнізонного військового суду, який 12 грудня визнав бездіяльність військового слідства законним.

Російський суд встановив:

  • Шкрябін затриманий за протиправні дії
  • при цьому він не є фігурантом будь-яких кримінальних справ, щодо нього не ведеться переслідування,
  • отже, будь-якими процесуальними правами, зокрема правом на адвоката, він не наділений.

Чиков зазначив, що всього, за різними оцінками, у Росії перебувають кілька тисяч полонених громадян України, місцезнаходження більшості з них невідоме. Міноборони РФ на запити російських адвокатів підтверджує факт утримання конкретних осіб та інформацію про стан їх здоров'я, але доступ до них заборонено.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Прем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІПрем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІ
Російські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — NewsweekРосійські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — Newsweek
Заради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 ммЗаради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм
Британська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотникамиБританська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотниками
США погодились продати Польщі 116 танків AbramsСША погодились продати Польщі 116 танків Abrams
Блок рекламы


Похожие новости
"Люди забувають, що тут у нас війна": боєць ЗСУ звернувся до українців у тилу"Люди забувають, що тут у нас війна": боєць ЗСУ звернувся до українців у тилу
Путін заявив, що Росії варто було раніше розпочати повномасштабну війну проти УкраїниПутін заявив, що Росії варто було раніше розпочати повномасштабну війну проти України
Поки Росія цинічно вбиває українців, російська еліта відсиджується у Відні – «Українська правда»Поки Росія цинічно вбиває українців, російська еліта відсиджується у Відні – «Українська правда»
WP: Пропаганда Росії намагається демонізувати біженців з України в ЄвропіWP: Пропаганда Росії намагається демонізувати біженців з України в Європі
Європарламент розгляне резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українцівЄвропарламент розгляне резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українців
Експерти Червоного Хреста отримали доступ до утримуваних РФ полонених українцівЕксперти Червоного Хреста отримали доступ до утримуваних РФ полонених українців
В Кремлі спробували заперечити слова Путіна про територіальні надбання РосіїВ Кремлі спробували заперечити слова Путіна про територіальні надбання Росії
Оперативна пауза піде на користь Росії, позбавивши Україну ініціативи – ISWОперативна пауза піде на користь Росії, позбавивши Україну ініціативи – ISW
"Ла Скала" відкрила сезон оперою "Борис Годунов", українці вийшли з протестом"Ла Скала" відкрила сезон оперою "Борис Годунов", українці вийшли з протестом
"Зробили неймовірне": українці витурили росіян з важливої організації, викликавши в них істерику"Зробили неймовірне": українці витурили росіян з важливої організації, викликавши в них істерику
Последние новости
Подгружаем последние новости