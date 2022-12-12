У Росії суд заявив, що полонені українці не мають права на адвоката
Сьогодні суд виніс вирок за позовом щодо громадянина України, якого захопили в полон ще у березні
У Росії Гарнізонний військовий суд розглянув справу 20-річного українця Микити Шкрябіна, якого під час бойових дій в Україні позбавили волі російські військові, і заявив, що полонений не має жодних процесуальних прав у Росії, зокрема він не є військовополоненим,
Микита Шкрябін був захоплений російськими військовими 29 березня 2022 року під час бойових дій в Україні. З того часу він перебуває у розпорядженні Міноборони РФ у невстановленому місці. У серпні російський адвокат Шкрябіна Лєонід Соловйов отримав підтвердження його позбавлення волі «у зв'язку з протидією спеціальної військової операції». Проте місцезнаходження українця, а також які процесуальні підстави його утримання, адвокату не повідомили, посилаючись на «інформацію обмеженого поширення».
Адвокату прямо відмовили у відвідуванні українського громадянина та зазначили, що військовополоненим Шкрябіна Міноборони не визнає.
Після низки звернень до органів Міноборони РФ, де йому відмовили у розгляді скарг, адвокат звернувся зі скаргою до гарнізонного військового суду, який 12 грудня визнав бездіяльність військового слідства законним.
Російський суд встановив:
- Шкрябін затриманий за протиправні дії
- при цьому він не є фігурантом будь-яких кримінальних справ, щодо нього не ведеться переслідування,
- отже, будь-якими процесуальними правами, зокрема правом на адвоката, він не наділений.
Чиков зазначив, що всього, за різними оцінками, у Росії перебувають кілька тисяч полонених громадян України, місцезнаходження більшості з них невідоме. Міноборони РФ на запити російських адвокатів підтверджує факт утримання конкретних осіб та інформацію про стан їх здоров'я, але доступ до них заборонено.