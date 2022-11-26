Поліція викрила в Одесі адвокатку, яка підробляла документи для виїзду призовників за кордон

В Одесі правоохоронці викрили адвокатку та її знайому, які з метою збагачення організувати незаконне переправлення за кордон чоловіків, яким заборонено виїзд з України під час загальної мобілізації. Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

У Нацполіції зазначили, жінки з корисливих мотивів організували виїзд з України чоловіка призовного віку та одержали неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.