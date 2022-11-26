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2022-11-26
Поліція викрила в Одесі адвокатку, яка підробляла документи для виїзду призовників за кордон
Жінка та її знайома розробили корупційну схему.
© пресс-служба Нацполиции в Одесской области
В Одесі правоохоронці викрили адвокатку та її знайому, які з метою збагачення організувати незаконне переправлення за кордон чоловіків, яким заборонено виїзд з України під час загальної мобілізації. Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Про це
У Нацполіції зазначили, жінки з корисливих мотивів організували виїзд з України чоловіка призовного віку та одержали неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.
Дар'я Скрипник, ZN.ua