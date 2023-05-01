Фігурант справи «плівок Вовка» зібрався у почесну відставку. Хоче отримувати пенсію за податки українців

ВРП вже цього часу планує розглянути заяву Євгенія Аблова.

Євгеній Аблов – суддя Окружного адміністративного суду Києва, який перебуває у процесі ліквідації, – зібрався піти у почесну відставку та отримувати пенсію за кошти платників податків, повідомив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Це той самий Аблов, який приїжджав до суду на золотому «Порше» та отримав підозру у створенні злочинної організації і захопленні влади – так звана справа «плівок Вовка», інформує ZN.ua.

Фігурант справи «плівок Вовка» зібрався у почесну відставку. Хоче отримувати пенсію за податки українців
© Слово і діло

«Заяву Аблова про відставку Вища рада правосуддя планує розглянути вже у цей четвер. І це при тому, що на цього чорта у тій же ВРП є декілька скарг. Не говорячи вже про слухання справи ОАСК у Вищому антикорупційному суді. Так Аблов намагається використати лазівку — бо поки Верховна Рада ніяк не проголосує за створення дисциплінарних інспекторів, ВРП не може звільняти суддів», – зазначив Шабунін.

Щоправда, Верховна Рада, за словами очільник ЦПК, могла б тимчасово дати Вищій раді правосуддя право звільняти одіозних суддів. Особливо зважаючи на те, як Євросоюз очікує від України очищення судової влади.

«Тож для ВРП відкласти розгляд заяви Аблова – справа честі. Інакше його прикладу послідують усі «вовки» і чорти з ОАСК. Бо перший тривожний дзвіночок для міжнародників ВРП вже надіслала, коли відмовилася відсторонити «печерську» суддю Ільєву», – підсумував Шабунін.

17 березня НАБУ завершило розслідування і відкрило матеріали справи ОАСК. Павла Вовка та його підлеглих підозрюють у створенні злочинної організації і захопленні влади. Голова ОАСК переховується від слідства та не приходить до суду для обрання запобіжного заходу.





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