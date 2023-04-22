У Києві адвокат чекав на окупантів і допомагав знищувати "HIMARS": залучив колишнього військовослужбовця ЗСУ

Адвоката, який працював на ворога, затримали в українській столиці.

Як виявилося, в минулому цей адвокат був працівником прокуратури. Але атестацію йому здати не вдалося, тому з органів прокуратури його у 2021-му році звільнили, пише Politeka.net з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Але займатись адвокатською діяльністю йому виявилося замалим.

«Підозрюваний, завербований рф, збирав інформацію про стратегічно важливі військові об’єкти і сучасне озброєння ЗСУ. В подальшому він мав передавати її своїм кураторам – представникам спецслужб рф», - розповіли в прокуратурі.

За таку роботу підозрюваний мріяв в майбутньому обійняти керівну посаду в створених державою-агресором правоохоронних органах Києва. Чоловік, як виявилося, очікував, що українську столицю буде окуповано.

Для збору інформації про місця дислокації з координатами базування, зокрема американських реактивних артилерійських систем «HIMARS», адвокат залучив свого знайомого – колишнього військовослужбовця ЗСУ.

«За такі дані адвокат пообіцяв йому винагороду від 5 000 до 10 000 доларів США та посаду в правоохоронних органах окупантів. Отримати винагороду ексвійськовий міг лише після знищення техніки державою-агресором», - розповли в прокуратурі обставини справи.

Адвоката було затримано після передачі йому імітаційних спеціально виготовлених плану-карти з координатами розташування ракетних систем та відео переміщення військової техніки.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.