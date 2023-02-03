Людину судді Вовка заледве не обрали до Дорадчої групи експертів КСУ

Рада суддів на засіданні у п'ятницю, 3 лютого, не змогла обрати свого представника до складу Дорадчої групи експертів, яка оцінюватиме кандидатів у судді Конституційного суду України - жоден із кандидатів не набрав необхідних 12 голосів, повідомив Центр протидії корупції.

Так, суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Володимир Кузьменко набрав 10 голосів, суддя Верховного суду Мирослава Білак – 3 голоси, а суддя Верховного суду Олександр Волков отримав 2 голоси. Ще вісім членів Ради суддів проголосували проти всіх кандидатів.

Тепер Рада суддів знову оголосила прийом заявок кандидатів у Дорадчу групу експертів, яка у майбутньому оцінюватиме «моральні якості та рівень компетентності у сфері права» кандидатів на посаду судді Конституційного суду.

Водночас Володимир Кузьменко, який опинився найближче до проходження в ДГЕ відомий тим, що під час Революції Гідності забороняв мирні зібрання у центрі Києва. Також його ім'я фігурувало у плівках судді Вовка, який називав Кузьменка “нашим”.