Людину судді Вовка заледве не обрали до Дорадчої групи експертів КСУ

Тепер Рада суддів оголосила новий прийом заявок від кандидатів, інформує ZN.ua.

Людину судді Вовка заледве не обрали до Дорадчої групи експертів КСУ
© Pixabay

Рада суддів на засіданні у п'ятницю, 3 лютого, не змогла обрати свого представника до складу Дорадчої групи експертів, яка оцінюватиме кандидатів у судді Конституційного суду України - жоден із кандидатів не набрав необхідних 12 голосів, повідомив Центр протидії корупції.

Так, суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Володимир Кузьменко набрав 10 голосів, суддя Верховного суду Мирослава Білак – 3 голоси, а суддя Верховного суду Олександр Волков отримав 2 голоси. Ще вісім членів Ради суддів проголосували проти всіх кандидатів.

Тепер Рада суддів знову оголосила прийом заявок кандидатів у Дорадчу групу експертів, яка у майбутньому оцінюватиме «моральні якості та рівень компетентності у сфері права» кандидатів на посаду судді Конституційного суду.

Водночас Володимир Кузьменко, який опинився найближче до проходження в ДГЕ відомий тим, що під час Революції Гідності забороняв мирні зібрання у центрі Києва. Також його ім'я фігурувало у плівках судді Вовка, який називав Кузьменка “нашим”.


Ірина Знась, ZN.ua





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