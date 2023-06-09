Морська піхота та флот США обрали ракети Tomahawk зброєю майбутнього

Для цього озброєння буде модернізовано до сучасних стандартів.

ВМС США розробляють нову протикорабельну ракету великої дальності під назвою MST (Maritime Strike Tomahawk), яка має дальність польоту понад 1500 кілометрів. Про це повідомило видання Task&Purpose, інформує ZN.ua.

Морська піхота та флот США обрали ракети Tomahawk зброєю майбутнього
© современное-вооружение.рф

Maritime Strike Tomahawk – протикорабельна крилата ракета на базі Tomahawk, створення і випробування якої фінансується за укладеним 28 серпня 2019 року контрактом на суму 349 мільйнонів доларів. Роботи планували завершити в лютому 2023 року.

Контракт передбачає модернізацію наявних ракет Tomahawk Block IV до оновленої версії Block V. Частину ракет планують переробити під протикорабельні. Вони отримають індекс Block Vа. Окрім розширення можливостей ракети, модернізація передбачає продовження терміну служби на 15 років.

Ракетами зацікавилися й американські морпіхи, які хочуть розширити свої можливості для протистояння морським цілям на великій відстані.

Бюджетний запит Пентагону на 20-й фінансовий рік включав 20 комплектів модернізації MST. До 24-го фінансового року планують профінансувати модернізацію 375 Tomahawk Block IV до рівня Block Vа.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
Ратніков закликає Кличка піти у відставку одночасноРатніков закликає Кличка піти у відставку одночасно
Українська журналістка опублікувала докази торгівлі паспортами Мальти для російських олігархівУкраїнська журналістка опублікувала докази торгівлі паспортами Мальти для російських олігархів
"Ніколи в Естонії ще не збиралося стільки кораблів і моряків НАТО": стартували навчання Baltops 23"Ніколи в Естонії ще не збиралося стільки кораблів і моряків НАТО": стартували навчання Baltops 23
Ігнат розповів, як проходитимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16Ігнат розповів, як проходитимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16
Кулеба — Орбану: Сподіватися, що Україна чимось поступиться — "збочена і хвора логіка"Кулеба — Орбану: Сподіватися, що Україна чимось поступиться — "збочена і хвора логіка"
Блок рекламы


Похожие новости
Україна має хороші перспективи виробляти ракети з дальністю понад 1000 км – РезніковУкраїна має хороші перспективи виробляти ракети з дальністю понад 1000 км – Резніков
МЗС Британії: Брязкання зброєю з боку Путіна не завадить нам підтримувати УкраїнуМЗС Британії: Брязкання зброєю з боку Путіна не завадить нам підтримувати Україну
«Зерновий коридор» не працює: РФ відмовляється реєструвати вхідний флот до всіх портів України«Зерновий коридор» не працює: РФ відмовляється реєструвати вхідний флот до всіх портів України
Україна не може вдарити західною зброєю по місцях дислокації «Іскандерів» у РФ – ІгнатУкраїна не може вдарити західною зброєю по місцях дислокації «Іскандерів» у РФ – Ігнат
МВС вирішило, що робити зі зброєю, яку роздали людям на початку війниМВС вирішило, що робити зі зброєю, яку роздали людям на початку війни
Всі ракети, що летіли на Київ, були збиті ППО – КМВАВсі ракети, що летіли на Київ, були збиті ППО – КМВА
Польща замовила у США протитанкові ракети Hellfire для гелікоптерівПольща замовила у США протитанкові ракети Hellfire для гелікоптерів
Ракети Storm Shadow показали максимальну ефективність – РезніковРакети Storm Shadow показали максимальну ефективність – Резніков
США розмістять у Південній Кореї комплекс ПРО THAAD, який може перехоплювати балістичні ракетиСША розмістять у Південній Кореї комплекс ПРО THAAD, який може перехоплювати балістичні ракети
Канада надасть Україні додаткові ракети AIM-9 із арсеналу своїх Збройних СилКанада надасть Україні додаткові ракети AIM-9 із арсеналу своїх Збройних Сил
Последние новости
Подгружаем последние новости