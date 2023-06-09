Морська піхота та флот США обрали ракети Tomahawk зброєю майбутнього

Для цього озброєння буде модернізовано до сучасних стандартів.

ВМС США розробляють нову протикорабельну ракету великої дальності під назвою MST (Maritime Strike Tomahawk), яка має дальність польоту понад 1500 кілометрів. Про це повідомило видання Task&Purpose , інформує ZN.ua .

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Maritime Strike Tomahawk – протикорабельна крилата ракета на базі Tomahawk, створення і випробування якої фінансується за укладеним 28 серпня 2019 року контрактом на суму 349 мільйнонів доларів. Роботи планували завершити в лютому 2023 року.

Контракт передбачає модернізацію наявних ракет Tomahawk Block IV до оновленої версії Block V. Частину ракет планують переробити під протикорабельні. Вони отримають індекс Block Vа. Окрім розширення можливостей ракети, модернізація передбачає продовження терміну служби на 15 років.

Ракетами зацікавилися й американські морпіхи, які хочуть розширити свої можливості для протистояння морським цілям на великій відстані.

Бюджетний запит Пентагону на 20-й фінансовий рік включав 20 комплектів модернізації MST. До 24-го фінансового року планують профінансувати модернізацію 375 Tomahawk Block IV до рівня Block Vа.