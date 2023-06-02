Ухилення від мобілізації: керівник облгазу групи "Нафтогаз" отримав підозру за організацію схеми

Фейкові робітники окрім бронювання отримували зарплати.

Керівництво ВАТ "Кіровоградгаз" організувало нелегальну схему для ухилення військовозобов’язаних від мобілізації. Посадовці компанії за гроші фіктивно працевлаштовували осіб призовного віку та потім "бронювали" їх на час мобілізації, повідомляє пресцентр СБУ, інформує ZN.ua.

Ухилення від мобілізації: керівник облгазу групи
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"Крім того, фейкові робітники окрім бронювання отримували і зарплати. Через "схему" посадові особи розтратили майже 400 тис. грн", – повідомили у СБУ.

Наразі голові правління і керівнику відділу кадрів підприємства повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

З грудня 2022 головою правління ВАТ "Кіровоградгаз" призначено Сергія Бака, який раніше також працював на підприємствах "Укртрансгазу" та "Черкаситрансгазу".

ВАТ "Кіровоградгаз" контролюється групою "Нафтогаз", якій належить 51% акцій компанії.

"Нафтогаз" відновив контроль над "Кіровоградгазом" у червні 2017 року, змінивши керівництво компанії.


Олена Середа, ZN.ua





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