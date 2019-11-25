Офис президента показал строительство моста в Станице Луганской за 30 секунд

Мост строили два месяца.

Офис президента снял таймлапс строительства моста в Станице Луганской. Видеоролик опубликован на странице ОП в Фейсбук.

Строительство моста, которое длилось около двух месяцев, показали за 30 секунд.

В ролике также показано, как Зеленский общается с местными жителями и открывает новый мост с чиновниками и военными.

Напомним, строительство нового моста в Станице Луганской закончили 20 ноября. Строительство фактически продлилось меньше двух месяцев - с 2 сентября по 20 ноября. Стоимость моста составила 38 млн гривен, деньги взяли из Дорожного фонда. Его ширина - 2,5 метра, чего достаточно для проезда "скорой помощи", но не тяжелой военной техники.

Мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской - единственный работающий пункт пропуска в Луганской области, который ведет на оккупированную Россией территорию. Движение транспорта по мосту, который боевики подорвали в начале 2015 года, было невозможно. Пеший переход до недавнего времени был организован по временным деревянным лестницам и настилам.

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