Офис президента показал строительство моста в Станице Луганской за 30 секунд

Мост строили два месяца.

Офис президента снял таймлапс строительства моста в Станице Луганской. Видеоролик опубликован на странице ОП в Фейсбук.

Строительство моста, которое длилось около двух месяцев, показали за 30 секунд.

В ролике также показано, как Зеленский общается с местными жителями и открывает новый мост с чиновниками и военными.

Напомним, строительство нового моста в Станице Луганской закончили 20 ноября. Строительство фактически продлилось меньше двух месяцев - с 2 сентября по 20 ноября. Стоимость моста составила 38 млн гривен, деньги взяли из Дорожного фонда. Его ширина - 2,5 метра, чего достаточно для проезда "скорой помощи", но не тяжелой военной техники.