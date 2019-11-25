Джонсон заявил, что внесет в парламент соглашение по Brexit до 25 декабря
Brexit является ключевым пунктом предвыборного манифеста консерваторов.
Соглашение по выходу Британии из Европейского союза будет внесено на рассмотрение парламента до 25 декабря. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон во время презентации предвыборного манифеста, сообщает Reuters.
В предвыборном манифесте Консервативной партии говорится о том, что Джонсон до 25 декабря вынесет на голосование британского парламента соглашение о Brexit, которое было согласовано с Европейским союзом в октябре этого года.
Отмечается, что именно Brexit является ключевым пунктом предвыборного манифеста консерваторов, а сам Джонсон настаивает, что принятие нынешнего соглашения по Brexit позволит Соединенному Королевству вернуть контроль над законодательством, финансами и миграционной политикой.
Напомним, 6 ноября в Британии официально началась предвыборная кампания. Внеочередные парламентские выборы в стране пройдут 12 декабря.
Ожидается, что премьер намерен благодаря этим выборам выйти из патовой ситуации, связанной с Brexit, но наблюдатели не уверены, что это ему удастся. Хотя возглавляемые Джонсоном консерваторы лидируют в социологических опросах, не исключено, что ни у одной из крупных партий не будет абсолютного большинства.
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