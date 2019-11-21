Зеленский и Бабиш заявили о рестарте отношений Украины и Чехии

Президент отметил что сегодня состоялся первый визит чешского премьера в Украину с 2008 года.

Зеленский и Бабиш заявили о рестарте отношений ?Украины и Чехии
Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Киеве заявили о рестарте отношений между государствами.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что это первый визит чешского премьера в Украину с 2008 года.

"Когда мы говорим о рестарте - это желание встречаться и желание договариваться. Этот приезд говорит о том, что мы выходим на новый уровень отношений между нашими странами", - сказал президент.

Он поблагодарил Прагу за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Позиция господина премьера, что Крым и Донбасс - это Украина. На этом можем поставить точку. Это позиция Чехии по поводу нашего суверенитета", - добавил Зеленский.

Бабиш, в свою очередь, подчеркнул, что в последнее время "из Европы не очень много премьеров приезжало", и это, по его словам, нужно менять.

"С нами большая делегация предпринимателей по инвестициям... Поэтому я говорю о небольшом рестарте. Поэтому я говорю, что мы будем чаще видеться", - сказал чешский премьер.

Он также выразил надежду, что Зеленский посетит Чехию во время председательства Праги в "Вышеградской четверке".

Напомним, ранее Бабиш подтвердил Зеленскому официальную позицию Чехии по Крыму. Подтверждение официальной позиции потребовалось в связи с тем, что в конце октября президент страны Милош Земан принял в Праге делегацию из оккупированного Крыма и заявил, что полуостров является частью РоSSии.

Земан открыто придерживается пророSSийских позиций. В 2017 году, выступая на сессии ПАСЕ, Земан советовал Украине отказаться от Крыма в обмен на компенсацию. Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка тогда заметил, что заявления Земана по Крыму противоречат внешнеполитическому курсу Чехии.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человекаНа КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
Раненый командир 128-й бригады доставлен в ХарьковРаненый командир 128-й бригады доставлен в Харьков
Принц Чарльз выпустит коллекцию одежды для мужчин и женщинПринц Чарльз выпустит коллекцию одежды для мужчин и женщин
Пристайко считает, что нужно упразднить должность спецпредставителя США по УкраинеПристайко считает, что нужно упразднить должность спецпредставителя США по Украине
Арахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органыАрахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органы
Блок рекламы


Похожие новости
Послы G7 поддержали намерение Украины открыть рынок землиПослы G7 поддержали намерение Украины открыть рынок земли
Зеленский пришел на встречу с премьером Чехии небритым из-за суеверийЗеленский пришел на встречу с премьером Чехии небритым из-за суеверий
Бабиш подтвердил Зеленскому официальную позицию Чехии по КрымуБабиш подтвердил Зеленскому официальную позицию Чехии по Крыму
Зеленский: Украина усилит взаимодействие с "Вышеградской четверкой"Зеленский: Украина усилит взаимодействие с "Вышеградской четверкой"
Зеленский: Тимошенко просила "сладкие" должности в обмен на лояльностьЗеленский: Тимошенко просила "сладкие" должности в обмен на лояльность
Зеленский рассчитывает на "серьезное перемирие" после нормандского саммитаЗеленский рассчитывает на "серьезное перемирие" после нормандского саммита
Зеленский незаконно выделил госохрану Богдану, - СМИЗеленский незаконно выделил госохрану Богдану, - СМИ
Оржель назвал неприемлимым предложение "Газпрома" для УкраиныОржель назвал неприемлимым предложение "Газпрома" для Украины
Генпрокуратура Украины с 20 ноября прекратит проведение досудебных расследованийГенпрокуратура Украины с 20 ноября прекратит проведение досудебных расследований
The New York Times начала правильно писать название столицы Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости