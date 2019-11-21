Зеленский и Бабиш заявили о рестарте отношений ?Украины и Чехии

Президент отметил что сегодня состоялся первый визит чешского премьера в Украину с 2008 года.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Киеве заявили о рестарте отношений между государствами.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что это первый визит чешского премьера в Украину с 2008 года.

"Когда мы говорим о рестарте - это желание встречаться и желание договариваться. Этот приезд говорит о том, что мы выходим на новый уровень отношений между нашими странами", - сказал президент.

Он поблагодарил Прагу за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Позиция господина премьера, что Крым и Донбасс - это Украина. На этом можем поставить точку. Это позиция Чехии по поводу нашего суверенитета", - добавил Зеленский.

Бабиш, в свою очередь, подчеркнул, что в последнее время "из Европы не очень много премьеров приезжало", и это, по его словам, нужно менять.

"С нами большая делегация предпринимателей по инвестициям... Поэтому я говорю о небольшом рестарте. Поэтому я говорю, что мы будем чаще видеться", - сказал чешский премьер.

Он также выразил надежду, что Зеленский посетит Чехию во время председательства Праги в "Вышеградской четверке".

Напомним, ранее Бабиш подтвердил Зеленскому официальную позицию Чехии по Крыму. Подтверждение официальной позиции потребовалось в связи с тем, что в конце октября президент страны Милош Земан принял в Праге делегацию из оккупированного Крыма и заявил, что полуостров является частью РоSSии.