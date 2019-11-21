В Харькове скончался раненый на Донбассе командир 128-й бригады Евгений Коростелев
Ранение офицер получил 12 ноября.
В Харькове скончался командир 128-й бригады Евгений Коростелев, который после ранения на Донбассе проходил лечение в Военно-Медицинском клиническом центре Северного региона.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Тяжелое ранение боевой офицер получил 12 ноября, во время выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил.
Руководство Вооруженных Сил Украины выразило искренние соболезнования родным и близким павшего защитника Украины.
Полковник Евгений Коростелев занял должность командира 128-й бригады недавно. Он сменил на посту Героя Украины полковника Сергея Собко. До этого Коростелев занимал должность командира самоходно-артиллерийского дивизиона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.
За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге 21 июля 2015 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.
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Политика
21.11.2019 01:25