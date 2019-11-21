Генпрокуратура Украины с 20 ноября прекратит проведение досудебных расследований

Досудебные расследования будут проводить ведомства в соответствии с квалификацией.

Генеральная прокуратура Украины с 20 ноября 2019 года прекращает функцию досудебных расследований, однако продолжит совершать процессуальное руководство в расследованиях. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Все незавершенные расследования передаются в соответствии с квалификацией в Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Службу безопасности Украины и т. д. Вместе с тем, полномочия прокуроров выполнять процессуальные действия в пределах расследований обеспечит их непрерывность", - сказано в сообщении Генпрокуратуры.

После создания в ГБР специализированного управления и перехода в него следователей материалы производств будут направлены им для дальнейшей работы.

Досудебные расследования совершались прокуратурой временно. Закон Украины "О прокуратуре" не включает проведение расследований в функции ведомства.

Напомним, военная прокуратура начала процесс перехода в подчинение Генпрокуратуры. На данный момент военных прокуроров выводят из Министерства обороны. Все виды обеспечения прокуроры будут получать в Генпрокуратуре, чтобы не было конфликта интересов.