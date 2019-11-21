Генпрокуратура Украины с 20 ноября прекратит проведение досудебных расследований

Досудебные расследования будут проводить ведомства в соответствии с квалификацией.

Генпрокуратура Украины с 20 ноября прекратит проведение досудебных расследований
Фото: Генеральна прокуратура/Facebook

Генеральная прокуратура Украины с 20 ноября 2019 года прекращает функцию досудебных расследований, однако продолжит совершать процессуальное руководство в расследованиях. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Все незавершенные расследования передаются в соответствии с квалификацией в Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Службу безопасности Украины и т. д. Вместе с тем, полномочия прокуроров выполнять процессуальные действия в пределах расследований обеспечит их непрерывность", - сказано в сообщении Генпрокуратуры.

После создания в ГБР специализированного управления и перехода в него следователей материалы производств будут направлены им для дальнейшей работы.

Досудебные расследования совершались прокуратурой временно. Закон Украины "О прокуратуре" не включает проведение расследований в функции ведомства.

Напомним, военная прокуратура начала процесс перехода в подчинение Генпрокуратуры. На данный момент военных прокуроров выводят из Министерства обороны. Все виды обеспечения прокуроры будут получать в Генпрокуратуре, чтобы не было конфликта интересов.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человекаНа КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
Раненый командир 128-й бригады доставлен в ХарьковРаненый командир 128-й бригады доставлен в Харьков
Принц Чарльз выпустит коллекцию одежды для мужчин и женщинПринц Чарльз выпустит коллекцию одежды для мужчин и женщин
Пристайко считает, что нужно упразднить должность спецпредставителя США по УкраинеПристайко считает, что нужно упразднить должность спецпредставителя США по Украине
Арахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органыАрахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органы
Блок рекламы


Похожие новости
Ляшко: 6-7 ноября у Геруса повреждений не было, а 8 ноября вдруг появилисьЛяшко: 6-7 ноября у Геруса повреждений не было, а 8 ноября вдруг появились
Зеленский и Бабиш заявили о рестарте отношений Украины и ЧехииЗеленский и Бабиш заявили о рестарте отношений Украины и Чехии
Оржель назвал неприемлимым предложение "Газпрома" для УкраиныОржель назвал неприемлимым предложение "Газпрома" для Украины
The New York Times начала правильно писать название столицы Украины
Луценко: посол США пыталась контролировать правоохранительную систему УкраиныЛуценко: посол США пыталась контролировать правоохранительную систему Украины
Лукашенко исключил возможность участия Беларуси в агрессии против Украины или ПольшиЛукашенко исключил возможность участия Беларуси в агрессии против Украины или Польши
Коломойский не имеет полномочий говорить от имени Украины, - МендельКоломойский не имеет полномочий говорить от имени Украины, - Мендель
В МИД Украины назвали главные темы переговоров в "нормандском формате"В МИД Украины назвали главные темы переговоров в "нормандском формате"
Пристайко не исключил выход Украины из Минских соглашенийПристайко не исключил выход Украины из Минских соглашений
Порошенко обсудил с Броком действия Украины в гибридной войне с РоссиейПорошенко обсудил с Броком действия Украины в гибридной войне с Россией
Последние новости
Подгружаем последние новости