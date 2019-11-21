Сенцов считает, что в ЕС могли бы принять более жесткие меры относительно Путина

"Страны продолжают покупать роSSийские газ и нефть, благодаря чему Путин до сих пор у власти и делает то, что хочет".

Украинский режиссер, освобожденный политзаключенный Олег Сенцов выразил мнение, что в Евросоюзе могли бы принять более жесткие меры относительно Путина и сильнее ему противостоять. Об этом он сказал на пресс-конференции в Испании , передает "Укринформ".

"Страны продолжают покупать роSSийские газ и нефть, благодаря чему Путин до сих пор у власти и делает то, что хочет", - заявил Сенцов.

Сенцов сейчас находится в Барселоне в рамках мероприятий, организованных Офисом Европейского парламента. В частности, совместно с генеральным консульством Украины в Барселоне в честь Сенцова организован прием для местных политических кругов.

Кроме серий интервью, украинский режиссер представит документальный фильм "Процесс" о своем заключении в рамках Барселонского кинофестиваля по правам человека.

По словам Сенцова, он выполняет общественную миссию - ездить по миру и напоминать, что война продолжается, и остается еще много заключенных в РФ и пленных на Донбассе.

Напомним, в октябре во время выступления на Форуме единства Олег Сенцов заявил, что в Украине с 2014 года возникла атмосфера ненависти. По его словам, сегодняшняя Украина отличается от той, которая была в 2014 году, нетерпимостью и неуважением друг к другу.