Кулеба: F-16 на озброєнні України могли б запобігти продовольчій кризі у світі

Сучасні бойові літаки забезпечуватимуть безперебійний потік зернових суден.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що передача нашій державі сучасних винищувачів, могли б забезпечити безпеку "зернового коридору". Про це він написав у своєму Twitter, інформує ZN.ua.

Кулеба: F-16 на озброєнні України могли б запобігти продовольчій кризі у світі
© Дмитро Кулеба / Facebook

"Маючи ескадрилью добре оснащених винищувачів F-16, Україна зможе тримати російські військові кораблі та літаки подалі від Чорноморського зернового коридору, таким чином забезпечуючи безперебійний потік зернових суден", – зазначив глава дипломатичного відомства.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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