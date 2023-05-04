Кулеба: F-16 на озброєнні України могли б запобігти продовольчій кризі у світі

Сучасні бойові літаки забезпечуватимуть безперебійний потік зернових суден.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що передача нашій державі сучасних винищувачів, могли б забезпечити безпеку "зернового коридору". Про це він написав у своєму Twitter , інформує ZN.ua .

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"Маючи ескадрилью добре оснащених винищувачів F-16, Україна зможе тримати російські військові кораблі та літаки подалі від Чорноморського зернового коридору, таким чином забезпечуючи безперебійний потік зернових суден", – зазначив глава дипломатичного відомства.