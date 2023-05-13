Представники ЄС не змогли узгодити 11 пакет санкцій проти РФ

Зустріч перенесли на наступний тиждень.

Представники держав-членів ЄС на зустрічі в Брюсселі не змогли досягти згоди щодо 11 пакету санкцій проти Росії, пише Polskіe Radio із посиланням на посла Польщі в ЄС Анджея Садося, інформує ZN.ua .

Зустріч у п’ятницю завершилась безрезультатно, тож подальше обговорення перенесли на наступний тиждень.

За словами Садося, узгодження 11 пакету санкцій вимагає вирішення низки технічно складних питань, які потребують експертного аналізу.

Представник Польщі повідомив, що в новому пакеті, ймовірно, буде врахована пропозиція Варшави щодо поширення санкцій на пропагандистів і суддів, які виносять вироки на політичних процесах, а також щодо запровадження обмежень проти російських транспортних компаній.

Окремим пунктом йтиметься про персональні санкції щодо осіб, які брали учать у викраденні українських дітей. Садось також висловив сподівання, що деякі з санкцій будуть запроваджені і проти Білорусі.

Польща також закликає заборонити імпорт агропродовольчої продукції з Росії до ЄС.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка 9 травня відвідала Київ, заявила, що 11 пакет санкцій ЄС проти Росії стосуватиметься переважно боротьби з уникненням санкцій.