Павлюк про підрив ГЕС: "Росіяни змогли зняти певну кількість військ для перекидання на запорізький напрямок"

Саме для цього вони зробили бар'єрний рубіж, який повинен перешкодити просуванню оборонців у Херсонській області.

Після підриву Каховської ГЕС російські військові перекинули частину своїх підрозділів з Херсонської області у Запорізьку. Тож заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк під час телемарафону підтвердив, що саме бажання зірвати контрнаступ Сил оборони призвело до того, що росіяни все ж наважилися на теракт на водосховищі, інформує ZN.ua .

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"Вони забезпечили безпеку лівого флангу, зробили бар'єрний рубіж, щоб не допустити нашого наступу з цього боку і змогли зняти певну кількість військ для перекидання на запорізький напрямок проти нашого наступального угруповання", — сказав Павлюк.

Тож він зауважив, що росіяни вирішили перекинути війська на той напрямок, де, як вони вирішили, розпочнеться контрнаступ ЗСУ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 10 червня підтвердив початок контрнаступу ЗСУ. Втім Київ і далі дотримується режиму тиші, тож офіційних коментарів про роботу наших військових вкрай мало.