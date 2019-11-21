Директор Хмельницкого госархива привязал собаку к машине и 1,5 км тащил по дороге

В воскресенье, 17 ноября, около села Кузьмин в Красиловском районе Хмельницкой области одна из машин тянула за собой на цепи собаку. Сообщение об издевательствах над животным появилось в сообществе защитников животных Хмельницка в Facebook, передает zaxid.net.

Уже после опубликования фотографий и видео земляки узнали в мужчине директора Хмельницкого областного архива и бывшего вице-мэра областного центра Владимира Байдича.

Фото: Фото с фейсбук Елены Голубничей

Местный сайт vsim.ua пишет, что солдат-спецназовец, который проезжал мимо, увидел, как одна из машин тянула за собой на цепи окровавленную собаку. Водитель автомобиля, к которому было привязано животное, объяснил, что пес укусил его маму, поэтому он решил расправиться с ним таким образом.

По словам очевидцев кровавые следы было видно на протяжении 1,5 километра.

Фото: Фото с фейсбук Елены Голубничей

Руководитель ОО "Спаси жизнь" Елена Голубничая рассказала, что собаку доставили в Красилов. Сейчас решается вопрос о том, чтобы перевезти ее в Хмельницкий.

Фото: Фото с фейсбук организации защиты животных "Спаси жизнь"

Фото: Фото с фейсбук организации защиты животных "Спаси жизнь"

В полиции Красилова сообщили, что по данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины "Жестокое обращение с животными". Мужчине, который так расправился с животным, грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, наказание по статье о жестоком обращении с животными в Украине ужесточили с лета 2017 года.

Напомним, летом прошлого года в Киеве зоозащитники добились задержания живодера Алексея Святогора. Он известен как жестокий убийца бродячих животных, на его счету более 500 убийств. Тем не менее "догхантер" был задержан не за расправу над животными, а за распространение информации о своей деятельности.

Год назад в Одессе арестовали мужчину, который издевался над котятами.