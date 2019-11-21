РоSSия вернула Украине захваченные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" (обновлено)

Корабли отбуксируют в сторону Одессы.

РоSSия вернула Украине захваченные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" (обновлено)
Фото: скриншот из видео

РоSSийская сторона 18 ноября передала захваченные неподалеку Керченского пролива катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". Об этом сообщили в пресс-службе роSSийского Министерства иностранных дел и в пресс-центре Военно-морских сил Украины.

"18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины... Они являются вещественными доказательствами в продолжающемся в РоSSии уголовном процессе о незаконном пересечении границы", - заявили в МИД РФ.

По словам дипломатов роSSийского МИДа, передача "на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что роSSийские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории РоSSийской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется".

Украинские военные сообщили, что корабли начали буксировать в сторону Одессы.

"Сегодня, 18 ноября в акватории Черного моря начат процесс, по возвращению украинских катеров «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу». Сейчас украинские буксиры «Титан», «Гайдамаки» и поисково-спасательное судно «Сапфир» вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины", - говорится в заявлении флота.

Напомним, 16 ноября Украина отправила буксиры и поисково-спасательный корабль за судами, захваченными в Керченском проливе почти год назад.

Накануне роSSийское издание "Коммерсантъ" сообщило о "принципиальном решении" вернуть корабли Украине. По данным газеты, стороны договорились о передаче кораблей до саммита "нормандской четверки". В то же время МИД РоSSии опроверг привязку к конкретным датам и заявил, что Киев мог забрать их в любое время.

Как известно, три украинских корабля с 24 членами экипажей были захвачены 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Украинские моряки вернулись домой 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.

Еще 25 мая Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины захваченные корабли. РоSSия это требование проигнорировала, как и еще семь требований Украины. Последнее из них было направлено 4 октября.

Командующий ВМС Игорь Воронченко говорил, что РоSSия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии.

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