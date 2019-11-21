Пристайко считает, что развал РоSSии создаст Украине "еще больше проблем"

"Германия дождалась, когда развалился Советский союз... Но это могло случиться, а могло не случиться", - отметил глава МИДа.

Пристайко считает, что развал РоSSии создаст Украине
Фото: Укринформ

Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что Украине не должна в своем развитии рассчитывать на развал РоSSийской Федерации.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Мы не можем планировать свою деятельность на основе того, что сейчас развалится РоSSия. Мы ставим перед собой более прагматичные цели. Мы хотим достичь мира намного раньше. Это вообще проблемы РоSSии, как она будет действовать, когда развалится. Нам бы не хотелось, чтобы это случилось возле наших границ, чтобы такая большая страна разбежалась в разные стороны, создавая нам еще больше проблем. Но наш интерес - первый, а что будет происходить в самой РоSSии - это уже потом", - подчеркнул Пристайко.

По его мнению, Украине необходимо развиваться, и тогда "люди нас полюбят и перейдут на нашу сторону".

"Есть и такой подход: давайте сделаем Украину максимально развитой, люди нас полюбят и перейдут на нашу сторону. Но мы видим пример Северной и Южной Кореи, где такого не произошло... Другие говорят, что надо действовать как Германия: дождаться момента, стать сильнее и тогда провести выборы, и все будет хорошо. Германия не просто дождалась какого-то определенного момента. На их счастье развалился Советский союз. Это могло случиться, а могло не случиться", - отметил глава МИДа.

Напомним, отец Вадима Пристайко Владимир во времена СССР служил следователем в КГБ, а при независимой Украине стал генерал-лейтенантом юстиции, а также работал заместителем главы Службы безопасности Украины.

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