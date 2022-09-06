Дипломати розпочали підготовку візиту Ліз Трасс до України — Пристайко

Візит нової прем'єр-міністерки Великої Британії Ліз Трасс в Україну може відбутися найближчим часом, інформує ZN.ua.

Дипломати розпочали підготовку візиту Ліз Трасс до України — Пристайко
© The Guardian

Переможниця на виборах лідера Консервативної партії Ліз Трасс, як вона і обіцяла під час виборчих перегонів, незабаром відвідає Україну. Українські дипломати вже розпочали підготовку. Про це заявив посол України у Британії Вадим Пристайко в ефірі каналу Freeдом.

Ліз Трасс відвідувала Україну 17 лютого, незадовго до повномасштабного вторгнення Росії. Після цього вона неодноразово висловлювала бажання знову приїхати в нашу країну.

«Коли Трасс формально стане прем'єркою, 6 вересня, я думаю, одразу ж відбудеться дзвінок, і домовленості про візит Ліз Трасс не забаряться. Ми вже як дипломатична система почали готувати й цю розмову, і приїзд Ліз Трасс до Києва», — повідомив Пристайко.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном
Блок рекламы


Похожие новости
WP: Ліз Трасс хоче бути новою Тетчер, але може стати більше схожою на МеркельWP: Ліз Трасс хоче бути новою Тетчер, але може стати більше схожою на Меркель
Посольство України в Ізраїлі закликає утриматись від паломництва до УманіПосольство України в Ізраїлі закликає утриматись від паломництва до Умані
У Кремлі відреагували на перемогу Трасс: схоже, там незадоволеніУ Кремлі відреагували на перемогу Трасс: схоже, там незадоволені
НАТО вдалося зібрати половину зимового пакету для України, але є проблемаНАТО вдалося зібрати половину зимового пакету для України, але є проблема
Пріті Патель йде з посади міністра внутрішніх справ Великої Британії після обрання Ліз Трасс прем'єр-міністромПріті Патель йде з посади міністра внутрішніх справ Великої Британії після обрання Ліз Трасс прем'єр-міністром
Голова Європарламенту підтримує ініціативу України щодо трибуналу для ПутінаГолова Європарламенту підтримує ініціативу України щодо трибуналу для Путіна
Послаблення директора НАБУ проросійська опозиція у світі використає проти України – експертПослаблення директора НАБУ проросійська опозиція у світі використає проти України – експерт
NYT: Трасс подвоїть британську підтримку УкраїниNYT: Трасс подвоїть британську підтримку України
Bloomberg: Трасс перемогла і замінить Джонсона, що буде далі?Bloomberg: Трасс перемогла і замінить Джонсона, що буде далі?
Новим прем’єр-міністром Великої Британії стане Ліз ТрассНовим прем’єр-міністром Великої Британії стане Ліз Трасс
Последние новости
Подгружаем последние новости