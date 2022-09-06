Дипломати розпочали підготовку візиту Ліз Трасс до України — Пристайко

Переможниця на виборах лідера Консервативної партії Ліз Трасс, як вона і обіцяла під час виборчих перегонів, незабаром відвідає Україну. Українські дипломати вже розпочали підготовку. Про це заявив посол України у Британії Вадим Пристайко в ефірі каналу Freeдом.

Ліз Трасс відвідувала Україну 17 лютого, незадовго до повномасштабного вторгнення Росії. Після цього вона неодноразово висловлювала бажання знову приїхати в нашу країну.

«Коли Трасс формально стане прем'єркою, 6 вересня, я думаю, одразу ж відбудеться дзвінок, і домовленості про візит Ліз Трасс не забаряться. Ми вже як дипломатична система почали готувати й цю розмову, і приїзд Ліз Трасс до Києва», — повідомив Пристайко.