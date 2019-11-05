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2019-11-05
Умер отставной судья Киевского апелляционного суда Юрий Василенко
В октябре 2002 года он открыл два дела против тогдашнего президента Леонида Кучмы.
Юрий Василенко
Фото: kievvlast.com.ua
Вечером 4 ноября умер отставной судья Киевского апелляционного суда Юрий Василенко, который открыл два дела против экс-президента Леонида Кучмы.
Об этом сообщил в фейсбуке журналист Владимир Бойко.
"В половине седьмого вечера 4 ноября скончался Юрий Александрович Василенко - легендарный судья в отставке, который, будучи судьей Апелляционного суда Киева, в октябре 2002 года возбудил два уголовных дела против тогдашнего президента Леонида Кучмы", - написал Бойко.
Он выразил соболезнования супруге умершего, известному адвокату Татьяне Монтян и четверым его сыновьям.
О причинах смерти Василенко не сообщается.
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