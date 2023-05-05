Московський суд арештував Леніє Умерову за підозрою в шпигунстві

Водночас дівчина провела у російському СІЗО уже понад чотири місяці.

Кримську татарку, громадянку України Леніє Умерову, яку незаконно уже кілька місяців утримували в ізоляторі тимчасового тримання УМВС Росії у Владикавказі, Лефортівський суд Москви вирішив арештувати строком на два місяці, повідомила громадська організація «Крим SOS», інформує ZN.ua.

У Росії 25-річну громадянку України підозрюють у «шпигунстві».

Дівчину затримали у грудні 2022 року, коли вона перетнула кордон Грузії та Росії. Леніє Умерова прямувала до рідного Криму, щоб доглядати за хворим на онкологію батьком. Відтоді її утримують в місцях несвободи за надуманими обвинуваченнями у нібито непокорі «правоохоронцям».


Ірина Знась, ZN.ua





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