Московський суд арештував Леніє Умерову за підозрою в шпигунстві

Водночас дівчина провела у російському СІЗО уже понад чотири місяці.

Кримську татарку, громадянку України Леніє Умерову, яку незаконно уже кілька місяців утримували в ізоляторі тимчасового тримання УМВС Росії у Владикавказі, Лефортівський суд Москви вирішив арештувати строком на два місяці, повідомила громадська організація «Крим SOS», інформує ZN.ua .

У Росії 25-річну громадянку України підозрюють у «шпигунстві».

Дівчину затримали у грудні 2022 року, коли вона перетнула кордон Грузії та Росії. Леніє Умерова прямувала до рідного Криму, щоб доглядати за хворим на онкологію батьком. Відтоді її утримують в місцях несвободи за надуманими обвинуваченнями у нібито непокорі «правоохоронцям».