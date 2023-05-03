ФСБ вилучила паспорти українки Леніє Умерової, яку 5 місяців тримають під арештом у Північній Осетії
Дівчину затримали, коли вона хотіла через Грузію потрапити до Криму до свого невиліковно хворого батька, за те, що вона відмовилась від паспорта РФ.
ФСБ вилучила документи, що засвідчують особу 25-річної громадянки України Леніє Умерової, яку російські силовики затримали на початку грудня 2022 року після перетину грузино-російського кордону, коли вона їхала з Києва до окупованого Криму до батька, який страждає від онкологічного захворювання. Дівчина перебуває в ізоляторі тимчасового тримання УМВС Росії у Владикавказі. Про це повідомила
«Документи 25-річної кримської татарки Леніє Умерової, яку близько півроку тримають під адміністративним арештом у Північній Осетії, вилучила ФСБ Республіки Північна Осетія-Аланія. Про це батькові стало відомо з письмової відповіді прокурора Північно-Західного району міста Владикавказу Вадима Плієва», – йдеться у повідомленні.
Наразі дівчина перебуває в ізоляторі тимчасового тримання УМВС Росії у місті Владикавказ.
Раніше брат Леніє Азіз Умеров повідомив про те, що його сестра, як уродженка Криму, відмовилась отримати російський паспорт після окупації півострова Росією та відмовитись від громадянства України.