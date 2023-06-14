ЗСУ отримають нову партію американської бронетехніки

США в рамках нового пакету військової допомоги, який оцінюється в 325 мільйонів доларів, передадуть Україні нову партію бойових машин піхоти Bradley та бронетранспортерів Stryker. Про це повідомили американські ЗМІ з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

ЗСУ отримають нову партію американської бронетехніки

Зокрема, у новій партії американської бронетехніки для ЗСУ буде 15 бойових машин піхоти Bradley та 10 бронетранспортерів Stryker. Коли їх доставлять до нашої країни – не уточнюється. Мабуть, це відбудеться найближчим часом, адже ця військова техніка стане в нагоді українським бійцям під час контрнаступу зі звільнення тимчасово окупованих територій, який розпочався на початку червня 2023 року.

Крім бойових машин піхоти та бронетранспортерів до нового пакету військової допомоги Україні від Білого дому також увійдуть ПТРК, одноразові гранатомети, ПЗРК, боєприпаси для ЗРК та РСЗВ, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, велика кількість патронів до стрілецької зброї.

На озброєнні ЗСУ вже є американські бойові машини піхоти Bradley та бронетранспортери Stryker. Їх успішно використовують у боях проти російських окупантів.

ЗСУ отримають нову партію американської бронетехніки

M2 Bradley прийняли на озброєння у США у 1981 році. Головне озброєння – 25 мм гармата, є спарений кулемет калібру 7,62 мм, пускова установка ПТУР. Екіпаж – 3 людини. Кількість десантників – до семи осіб.

Ця БМП оснащується дизельним двигуном потужністю 500 к.с. Максимальна швидкість – 66 км/год. M2 Bradley може плавати (якщо її підготувати до цього).

За чутками, ЗСУ отримали версію M2A2 SA. Це найсучасніша версія Bradley. Її прийняли на озброєння у 2003 році. Вона відрізняється камерою водія, потужнішим дизельним двигуном і посиленим захистом.

ЗСУ отримають нову партію американської бронетехніки

У свою чергу, Stryker армія США почала викоритовувати на початку 2000-х років. Це восьмиколісна бойова броньована машина, яка забезпечує захист від куль та уламків. Вона оснащується дизельним двигуном потужністю 350 к.с., який працює разом із 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Максимальна швидкість сягає майже 100 км/год.

Екіпаж – 2 людини. У десантному відсіку міститься 9 осіб. Озброєння – кулемет калібру 12,7 мм, або кулемет калібру 7,62 мм, або автоматичний гранатомет.

Раніше стало відомо, що Україна незабаром отримає від США нову партію розвідувальних безпілотників Puma. Вони можуть підсвічувати цілі лазерним променем для наведення високоточної зброї.


Максимов Віталій, Тудей





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