ВАКС арештував бухгалтера затриманих в Одесі Кауфмана-Грановського

Він вів облік усім справам та займався передачею хабарів чиновникам, інформує ZN.ua.

ВАКС арештував бухгалтера затриманих в Одесі Кауфмана-Грановського
© unsplash/bill_oxford

Вищий антикорупційний суд прийняв рішення про тримання під вартою із альтернативою внесення 19,8 млн грн застави ще одному учаснику злочинної організації, яку викрило НАБУ у Одесі, Костянтину Єфремову, якого слідчі називають бухгалтером Кауфмана-Грановського, повідомили в Центрі протидії корупції.

За даними слідства, Єфремов вів чорну бухгалтерію та облік операцій «смотрящих над Одесою», а також відповідав за видачу коштів «на потреби».

На записах НАБУ є свідчення того, як керівники злочинної організації давали вказівку Єфремову передавати кошти одеським чиновникам, зокрема заступнику мера Одеси Бриндаку: «Подготовь 250 тисяч грн і 40 условних. Олег Б. Я потом тебе все распишу». Згодом Єфремов доповів про передачу іншому затриманому, Олексію Боруховичу-Грановському, про передачу цих коштів певному «Бри», якого слідство вважає скороченням від Бриндак.

Також на записах є розмови про те, як учасники схеми намагалися приховати певні документи своєї діяльності. Зокрема, на початку червня Борухович у розмові з Єфремовим сказав: «Я считаю, что надо все уничтожать». Єфремов на це йому пояснив, що і так всі звіти зашифровував. Згодом це ж питання Борухович піднімав у розмові з Кауфманом: «Я с Костей (Єфремовим) говорил, давай все раз и навсегда похороним».


Ірина Знась, ZN.ua





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