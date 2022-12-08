ВАКС арештував бухгалтера затриманих в Одесі Кауфмана-Грановського
Він вів облік усім справам та займався передачею хабарів чиновникам, інформує
Вищий антикорупційний суд прийняв рішення про тримання під вартою із альтернативою внесення 19,8 млн грн застави ще одному учаснику злочинної організації, яку викрило НАБУ у Одесі, Костянтину Єфремову, якого слідчі називають бухгалтером Кауфмана-Грановського,
За даними слідства, Єфремов вів чорну бухгалтерію та облік операцій «смотрящих над Одесою», а також відповідав за видачу коштів «на потреби».
На записах НАБУ є свідчення того, як керівники злочинної організації давали вказівку Єфремову передавати кошти одеським чиновникам, зокрема заступнику мера Одеси Бриндаку: «Подготовь 250 тисяч грн і 40 условних. Олег Б. Я потом тебе все распишу». Згодом Єфремов доповів про передачу іншому затриманому, Олексію Боруховичу-Грановському, про передачу цих коштів певному «Бри», якого слідство вважає скороченням від Бриндак.
Також на записах є розмови про те, як учасники схеми намагалися приховати певні документи своєї діяльності. Зокрема, на початку червня Борухович у розмові з Єфремовим сказав: «Я считаю, что надо все уничтожать». Єфремов на це йому пояснив, що і так всі звіти зашифровував. Згодом це ж питання Борухович піднімав у розмові з Кауфманом: «Я с Костей (Єфремовим) говорил, давай все раз и навсегда похороним».