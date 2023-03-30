ФСБ РФ заявило про затримання американського журналіста WSJ за підозрою у шпигунстві

Журналіст писав про ПВК «Вагнер» та ставлення росіян до війни, інформує ZN.ua.

Російські спецслужби заявили про затримання журналіста The Wall Street Journal, американця Евана Гершковича в Єкатеринбурзі за підозрою у шпигунстві. Про це повідомляє «Радіо свобода».

ФСБ РФ стверджує, що журналіст за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК. Слідче управління ФСБ Росії порушили проти нього кримінальну справу за ст. 276 Кримінального кодексу РФ (шпигунство). Журналісту загрожує до 20 років ув'язнення.

До цього Гершкович протягом кількох тижнів перебував у Єкатеринбурзі. Він писав матеріал про ставлення росіян до війни та про вербування місцевих жителів до ПВК «Вагнер». У поїздці його супроводжував місцевий активіст Ярослав Ширшиков.

Учора, 29 березня, єкатеринбурзьке видання «Вечерние ведомости» повідомило, що в центрі міста біля ресторану Bukowski Grill, де раніше зустрічалися Ширшиков та Гершкович, люди у цивільному затримали чоловіка, натягнувши йому на голову светр. Ширшиков припускає, що це міг бути Гершкович.

Також про американського журналіста написав неофіційний телеграм-канал адміністрації губернатора Свердловської області.

«Вчора в Єкатеринбурзі справді затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Ситуація дуже серйозна», - йшлося в дописі.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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