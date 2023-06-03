Справу про вбивство журналіста Шеремета розслідуватимуть заново

Суд відмовився у клопотанні заморозити справу на час війни.

Процес у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета запустять з самого початку в зв‘язку зі новим відбором присяжних. Про це повідомила одна з підозрюваних у справі лікарка Юлія Кузьменко у Facebook, інформує ZN.ua.

Справу про вбивство журналіста Шеремета розслідуватимуть заново
© facebook/Юлия Кузьменко

За її словами, двоє присяжних не могли виконувати свої обов‘язки (виїзд за кордон та мобілізація.

Вона також зазначила, що клопотання щодо заморожування справи на період військового стану не задовільнили.

Однак суд задовільнив клопотання про зміну запобіжного заходу по Яні Дугарь (зі застави на особисті зобов‘язання) та повернути кошти, які збирали під заставу. Ці кошти, за словами Кузьменко,будуть передані на потреби ЗСУ.

"Цей процес - один з резонансних лакмусових папірців щодо стану правоохоронної та судової систем нашої країни і результат покаже, що в нас, де і як", - додала Кузьменко.

Нагадаємо, ще у 2021 році у МВС допускали повторний розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

За версією слідства, до вбивства Шеремета причетні дитячий кардіохірург і волонтерка Юлія Кузьменко, рок-музикант і боєць ССО Андрій Антоненко та військовий медик Яна Дугар, їхнім мотивом була «дестабілізація суспільно-політичної ситуації».


Оксана Лебедина, ZN.ua





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