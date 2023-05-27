РФ відкрито шантажує WSJ: вимоги – змінити редакційну політику в обмін на долю заарештованого журналіста

Інакше у Москві погрожують «наслідками».

РФ відкрито шантажує WSJ: вимоги – змінити редакційну політику в обмін на долю заарештованого журналіста
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«Якщо Wall Street Journal продовжить займатися діяльністю, не пов'язаною з журналістикою, публікуючи дезінформацію щодо Росії, це означатиме, що редакцію взагалі не цікавить доля Гершковича», - сказав співрозмовник агентства, інформує ZN.ua.

Журналіст WSJ Еван Гершкович був затриманий у Єкатеринбурзі 29 березня. Він цікавився діяльністю ПВК «Вагнер» та збирався писати статтю про вербування місцевих жителів у найманську компанію, а також про ставлення городян до війни в Україні.

ФСБ звинуватила Гершковича у шпигунстві, стверджуючи, що він «займався збором відомостей про одне з підприємств російського ВПК, які становлять держтаємницю». Лефортівський суд Москви заарештував журналіста до 29 травня. При цьому адвоката Данила Бермана, який мав домовленість про захист Гершковича, на засідання не пустили, і зустрітися зі своїми захисниками журналіст зміг лише через тиждень після арешту.

Голова Ради нацбезпеки США Джон Кірбі говорив, що Вашингтон докладає всіх зусиль для звільнення Гершковича, проте вказував на відсутність консульського доступу до затриманого.

МЗС Росії спочатку заперечувало, що перешкоджає спілкуванню журналіста з дипломатами, а потім заявило, що недопуск став відповіддю на невидачу віз російським пропагандистам, які мали супроводжувати главу МЗС Сергія Лаврова в поїздці на Раду безпеки ООН.

Справою Гершковича займається військова контррозвідка ФСБ. Про це Moscow Times повідомили два джерела, знайомі із ситуацією. За словами одного з них, у майбутньому журналіст може стати учасником обміну на когось із засуджених росіян за кордоном.

Арешт Гершковича санкціонував особисто російський диктатор Володимир Путін, твердили джерела Bloomberg. Журналісту загрожує до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у 2016 році в Москві було заарештовано українського журналіста Романа Сущенка, який також збирав матеріал для статті і був звинувачений у шпигунстві.

У 2019 році відбувся обмін утримуваними особами між Україною та Росією у форматі "35 на 35" . РФ повернула в Україну 24 полонених моряки та 11 політв'язнів, серед яких - Романа Сущенка.

Сущенку заборонили в'їзд до Росії протягом наступних 20 років.


Лія Ільченко, ZN.ua





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