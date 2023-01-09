Світська "левиця" під підозрою: НАБУ оголосило у розшук нардепа від "Слуги народу"

НАБУ оголосила у розшук депутата від "Слуги народу" Маргариту Шол, яка "забула" вказати у декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську у столиці. Раніше вона вже "засвітилася" у скандалі з "бутербродами" у Трускавці, інформує Апостроф.

Про це сьогодні, 9 січня, повідомила прес-служба НАБУ.

Повідомляється, що народна обраниця не внесла до декларації інформацію про оренду квартири на Печерську в столиці, ціна якої становить близько 5 млн грн.

Перш ніж стати депутатом Шол була відомою в країні світською левицею, більшою шанувальницею салонів краси та фітнесклубів. У момент обрання нардепом дівчина безробітною.

Обрана депутатом у липні 2019 року за списками партії "Слуга народу", проходила під номером 107 із 124 прохідних номерів.


Інна Погрібна, Апостроф





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