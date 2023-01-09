Суд арештував майно ексміністра Табачника на $2 млн

Служба безпеки України ініціювала арешт майна колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, якого підозрюють у державній зраді, на суму понад 2 млн доларів США . Це насамперед нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті.

В СБУ зазначають, що для уникнення можливої конфіскації статків на користь держави Табачник заздалегідь «переписав» майно на своїх родичів, однак у спецслужбі викрили цю «схему» і отримали дозвіл суду на арешт активів ексміністра.

Серед арештованих об’єктів:

? квартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м;

житловий будинок площею понад 600 кв. м;

п’ять земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 га;

банківський рахунок на 147 тис. дол.

Нагадаємо, що у листопаді 2022 року за матеріалами СБУ колишньому міністру освіти уряду Азарова Дмитру Табачнику було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів на захоплених російськими окупантами територіях Херсонської та Запорізької областей.

Зокрема він особисто консультував місцевих гауляйтерів і готував проєкт «доповідної записки» на заступника голови уряду РФ щодо забезпечення озброєної охорони «виборчих дільниць».

Наразі зрадник переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Криму.