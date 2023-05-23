Донька ексміністра оборони України поставляла обладнання дилерам російського ВПК

Остання відома дата поставок – грудень 2022 року.

Українська компанія “Свеський насосний завод”, яка належить доньці ексміністра оборони часів Януковича – Альоні Лєбєдєвій, у 2020-2022 роках поставила російському ВПК продукції на 1,9 млн доларів. Ці дані з'ясували аналітики проєкту Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch, дослідивши інформацію митної бази.

Донька ексміністра оборони України поставляла обладнання дилерам російського ВПК
© Схеми

Зокрема обладнання на суму 720 тис. доларів придбав однойменний торговий “Свесский насосный завод” у Брянській області. Відомо, що раніше брянська компанія постачала українські помпи підприємствам російського ВПК – Казанському і Тамбовському пороховим заводам.

А від початку великої війни завод Лєбєдєвої продавав обладнання естонській фірмі, власники якої є вихідцями з РФ, та гірничо-збагачувальному комбінату в Казахстані, що співпрацює з ПАТ “Русал” підсанкційного Олега Дерипаски.

Після втечі батька ексміністра Павла Лєбєдєва у Крим у 2014 році, Альона Лєбєдєва залишилася в Україні й успадкувала холдинг “Аурум Груп”, який складається із десятка підприємств у сфері вагонобудування, машинобудування, транспортних перевезень, промислового насособудування.

Розслідувачі встановили, що у 2020-2022 роках Свеський насосний завод постачав 68% своєї продукції в Росію.

Після початку повномасштабного вторгнення це стало неможливо, тому завод знайшов нових клієнтів. Протягом 2022 року український Свеський завод регулярно постачав помпи естонській компанії Enteh Engineering, що належить вихідцям з Росії Іріні та Владіміру Сідоркіним. Остання відома дата поставок – грудень 2022 року.

Окрім того, у вересні 2022 року Свеський завод поставив помпи казахському Соколовсько-Сарбайському гірничо-збагачувальному комбінату, який належить “євразійській трійці” казахських олігархів Олександру Машкевичу, Патоху Шодієву та спадкоємцю покійного Аліджана Ібрагімова - Шухрату.

Комбінат постачав продукцію в Росію, зокрема, і компанії “Русал” підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски.

Контракти з естонськими та казахстанськими підприємствами, які мають тісні зв?язки із РФ, може свідчити про обхід санкцій і подальшу торгівлю з Росією.

Нагадаємо, 12 травня РНБО внесла Альону Лебедєву в санкційний список і на 10 років заблокували всі її українські активи. СБУ повідомляла Лебедєвій про підозру, а частину її компаній арештували за ведення бізнесу з РФ і постачання помп у Росію. Прикордонна служба встановила, що підозрювана у квітні 2022 року виїхала за межі України та не поверталась, інформує ZN.ua.

“Я ніколи не підтримувала країну агресора. З 2014 року, коли країна продовжувала розширювати експортні стосунки з Російською Федерацією, підприємства Аурум Груп, які через близькість кордонів мали історичні експортні стосунки з країною-агресором, повсякчас скорочували поставки продукції до Росії та шукати нові європейські ринки збуту”, – заявила Лєбєдєва у відповідь на санкції РНБО.

Сам Павло Лєбєдєв потрапив під санкції РНБО 12 жовтня 2022 року. І це також дає можливість конфіскувати його українські активи.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»
Маємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – ДудаМаємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – Дуда
Залужний привітав Міллі з днем Збройних Сил США: про що ще говорили генералиЗалужний привітав Міллі з днем Збройних Сил США: про що ще говорили генерали
Борис Джонсон стане батьком у восьмий разБорис Джонсон стане батьком у восьмий раз
Ситуація в Бахмуті критична, але українські захисники продовжують тримати оборону — МалярСитуація в Бахмуті критична, але українські захисники продовжують тримати оборону — Маляр
Блок рекламы


Похожие новости
Хибно вважати, що Росія ослаблена війною в Україні і не здатна на нові стратегічні сюрпризи – Міноборони ЛатвіїХибно вважати, що Росія ослаблена війною в Україні і не здатна на нові стратегічні сюрпризи – Міноборони Латвії
Міноборони про події у Бєлгородській області: Вже всі розуміють, що режим Путіна потрібно змінюватиМіноборони про події у Бєлгородській області: Вже всі розуміють, що режим Путіна потрібно змінювати
У НАТО розглядають гарантії безпеки для України за "ізраїльською моделлю" – WSJУ НАТО розглядають гарантії безпеки для України за "ізраїльською моделлю" – WSJ
Група африканських лідерів їде до України з мирною місієюГрупа африканських лідерів їде до України з мирною місією
ПА НАТО одностайно визнала злочини рф проти України геноцидом, - українська делегаціяПА НАТО одностайно визнала злочини рф проти України геноцидом, - українська делегація
Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидомПарламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом
Кардинал Дзуппі очолить миротворчу місію щодо України — Vatican NewsКардинал Дзуппі очолить миротворчу місію щодо України — Vatican News
Британія запускає стратегію розвитку протиракетної оборони — названо ключові особливостіБританія запускає стратегію розвитку протиракетної оборони — названо ключові особливості
Швейцарія в ООН закликала покарати винних у військовій агресії РФ проти УкраїниШвейцарія в ООН закликала покарати винних у військовій агресії РФ проти України
Блінкен та Кулеба провели телефонну розмову, обговорили підготовку контрнаступу України та поставки зброїБлінкен та Кулеба провели телефонну розмову, обговорили підготовку контрнаступу України та поставки зброї
Последние новости
Подгружаем последние новости