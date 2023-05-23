Донька ексміністра оборони України поставляла обладнання дилерам російського ВПК

Остання відома дата поставок – грудень 2022 року.

Українська компанія “Свеський насосний завод”, яка належить доньці ексміністра оборони часів Януковича – Альоні Лєбєдєвій, у 2020-2022 роках поставила російському ВПК продукції на 1,9 млн доларів. Ці дані з'ясували аналітики проєкту Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch, дослідивши інформацію митної бази.

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Зокрема обладнання на суму 720 тис. доларів придбав однойменний торговий “Свесский насосный завод” у Брянській області. Відомо, що раніше брянська компанія постачала українські помпи підприємствам російського ВПК – Казанському і Тамбовському пороховим заводам.

А від початку великої війни завод Лєбєдєвої продавав обладнання естонській фірмі, власники якої є вихідцями з РФ , та гірничо-збагачувальному комбінату в Казахстані, що співпрацює з ПАТ “Русал” підсанкційного Олега Дерипаски.

Після втечі батька ексміністра Павла Лєбєдєва у Крим у 2014 році, Альона Лєбєдєва залишилася в Україні й успадкувала холдинг “Аурум Груп”, який складається із десятка підприємств у сфері вагонобудування, машинобудування, транспортних перевезень, промислового насособудування.

Розслідувачі встановили, що у 2020-2022 роках Свеський насосний завод постачав 68% своєї продукції в Росію.

Після початку повномасштабного вторгнення це стало неможливо, тому завод знайшов нових клієнтів. Протягом 2022 року український Свеський завод регулярно постачав помпи естонській компанії Enteh Engineering, що належить вихідцям з Росії Іріні та Владіміру Сідоркіним. Остання відома дата поставок – грудень 2022 року.

Окрім того, у вересні 2022 року Свеський завод поставив помпи казахському Соколовсько-Сарбайському гірничо-збагачувальному комбінату, який належить “євразійській трійці” казахських олігархів Олександру Машкевичу, Патоху Шодієву та спадкоємцю покійного Аліджана Ібрагімова - Шухрату.

Комбінат постачав продукцію в Росію, зокрема, і компанії “Русал” підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски.

Контракти з естонськими та казахстанськими підприємствами, які мають тісні зв?язки із РФ , може свідчити про обхід санкцій і подальшу торгівлю з Росією.

Нагадаємо, 12 травня РНБО внесла Альону Лебедєву в санкційний список і на 10 років заблокували всі її українські активи. СБУ повідомляла Лебедєвій про підозру, а частину її компаній арештували за ведення бізнесу з РФ і постачання помп у Росію. Прикордонна служба встановила, що підозрювана у квітні 2022 року виїхала за межі України та не поверталась, інформує ZN.ua .

“Я ніколи не підтримувала країну агресора. З 2014 року, коли країна продовжувала розширювати експортні стосунки з Російською Федерацією, підприємства Аурум Груп, які через близькість кордонів мали історичні експортні стосунки з країною-агресором, повсякчас скорочували поставки продукції до Росії та шукати нові європейські ринки збуту”, – заявила Лєбєдєва у відповідь на санкції РНБО.

Сам Павло Лєбєдєв потрапив під санкції РНБО 12 жовтня 2022 року. І це також дає можливість конфіскувати його українські активи.