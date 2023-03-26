Суд арештував частку Марченко в «Дніпроспецсталі»

Запорізький завод спеціалізується на виготовленні сталі та металопродукції, інформує ZN.ua.

Суд арештував частку Марченко в «Дніпроспецсталі»
© Економічна правда

Суд арештував «приховані» активи дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко на понад 440 млн грн

Як повідомили в Службі безпеки України, мова йде про частку розміром 6,8% акцій в ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» в Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії.

«Це стратегічно важливе підприємство спеціалізується на промисловому виробництві майже 1 тис. видів сталі та металовиробів. Арешт активів убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави», - заявили в СБУ.


Ірина Знась, ZN.ua





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