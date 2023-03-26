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2023-03-26
Суд арештував частку Марченко в «Дніпроспецсталі»
Запорізький завод спеціалізується на виготовленні сталі та металопродукції, інформує
© Економічна правда
Суд арештував «приховані» активи дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко на понад 440 млн грн
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«Це стратегічно важливе підприємство спеціалізується на промисловому виробництві майже 1 тис. видів сталі та металовиробів. Арешт активів убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави», - заявили в СБУ.
Ірина Знась, ZN.ua