Суд арештував частку Марченко в «Дніпроспецсталі»

Суд арештував «приховані» активи дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко на понад 440 млн грн

Як повідомили в Службі безпеки України, мова йде про частку розміром 6,8% акцій в ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» в Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії.