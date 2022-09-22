"Я вже іншого знайшла": соцмережі вибухнули фотожабами на Марченко та Медведчука

У середу, 21 вересня, пізно ввечері, Україна провела обмін полоненими з Росією - їй віддали кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, а наша країна повернула 215 своїх захисників. У мережі з'явилося багато жартів та фотожаб на Медведчука та його дружину Оксану Марченко.

"Апостроф" зібрав найяскравіші з них, інформує Апостроф .

Автор однієї з фотожаб вклав в уста Оксани Марченко фразу: "Який їн*х Вітя? Я вже іншого знайшла!".

"Росіяни своїх Медведчуків не кидають!" - "каже" Путін на іншій картинці.

Українці задаються питанням, чи запише Марченко відео з подякою Путіну за порятунок чоловіка і чи вручать Медведчуку повістку.