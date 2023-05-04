Операція з блокування Криму почалась: "росіяни не мають іншого вибору, як залишити півострів"

окупанти, наступ на Київ

За словами експерта, з військової точки зору, Крим можна сприймати як острів, який можна ізолювати.

Системна атака дронами перед тим, як Україна готується до наступу в Криму, також збіглася з атаками на нафтобази. Проте існують певні обставини, за яких росіяни можуть добровільно піти із Криму. Про це сказав Андрій Харук, військовий історик, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного в інтерв'ю НВ.

Кримський міст, вибух на мосту

Така системність з ударами свідчить про те, що організатори цих ударів (я не можу стверджувати, що це була саме Україна) вирішили взяти курс на спеціальне позбавлення російських військ на південному фланзі їх паливного ресурсу.

Як і удар по нафтобазі в Севастополі – це удар по дизельному паливу бригади морської піхоти. Також і інша нафтобаза, коли горіла, на Кримському мості було також видно. І якщо ми згадаємо час перед звільненням Херсонщини, там також мали місце удари по логістиці – мостах, складах тощо.

І тут приблизно такий самий сценарій відбувається: позбавити росіян ефективної можливості використовувати свої збройні сили, оскільки логістика в Криму є досить складною», - зауважив експерт.

Кримський міст, вибух на мосту

Він додав, що з військової точки зору Крим можна сприймати як острів, який можна ізолювати. Перерізати міст, перешийки. Це може підштовхнути росіян, зрештою, до прийняття «непростих рішень», як це було на Херсонщині:

«Теоретично, в такому разі росіяни не мають іншого вибору, як залишити Крим. Удари по нафтобазах – це перший крок. Далі необхідно відрізати шляхи відступів, для цього доведеться вивести на довгий час з ладу кримський міст. Також потрібний лівобережний наступ на Херсонщині».


Дарина Силина, politeka.net





Интересные новости
Повістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умовуПовістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умову
Одеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язківОдеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язків
Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - МінреінтеграціїЄдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - Мінреінтеграції
У Польщі створять центр виробництва та обслуговування HIMARSУ Польщі створять центр виробництва та обслуговування HIMARS
Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?
Блок рекламы


Похожие новости
Деякі західні політики закликають Україну відмовитись від деокупації Криму - ТашеваДеякі західні політики закликають Україну відмовитись від деокупації Криму - Ташева
Наслідки вибуху на нафтобазі у Севастополі та новий вибух під Сімферополем: ситуація у КримуНаслідки вибуху на нафтобазі у Севастополі та новий вибух під Сімферополем: ситуація у Криму
ФСБ вилучила паспорти українки Леніє Умерової, яку 5 місяців тримають під арештом у Північній ОсетіїФСБ вилучила паспорти українки Леніє Умерової, яку 5 місяців тримають під арештом у Північній Осетії
Росію потрібно відрізати від Криму — ГУР МОРосію потрібно відрізати від Криму — ГУР МО
РосЗМІ поцікавилися, чи не бояться США ескалації через вибухи у Криму та у Росії. У Держдепі відповіли: агресор — виРосЗМІ поцікавилися, чи не бояться США ескалації через вибухи у Криму та у Росії. У Держдепі відповіли: агресор — ви
Литва, Латвія та Естонія вимагають пояснень слів посла Китаю про статус Криму та колишніх країн СРСРЛитва, Латвія та Естонія вимагають пояснень слів посла Китаю про статус Криму та колишніх країн СРСР
Посол Китаю у Франції заявив, що Крим історично російський, а держави колишнього СРСР "не мають статусу"Посол Китаю у Франції заявив, що Крим історично російський, а держави колишнього СРСР "не мають статусу"
Журналісти знайшли у Гетманцева діючий бізнес в Криму та маму-мільйонеркуЖурналісти знайшли у Гетманцева діючий бізнес в Криму та маму-мільйонерку
Стіна на кордоні з РФ у Фінляндії: почалась підготовка до будівництваСтіна на кордоні з РФ у Фінляндії: почалась підготовка до будівництва
Призупинення членства у FATF, блокування активів, позбавлення прав: Держфінмоніторинг відзвітував про результати боротьби з РФПризупинення членства у FATF, блокування активів, позбавлення прав: Держфінмоніторинг відзвітував про результати боротьби з РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости