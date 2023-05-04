Операція з блокування Криму почалась: "росіяни не мають іншого вибору, як залишити півострів"

За словами експерта, з військової точки зору, Крим можна сприймати як острів, який можна ізолювати.

Системна атака дронами перед тим, як Україна готується до наступу в Криму, також збіглася з атаками на нафтобази. Проте існують певні обставини, за яких росіяни можуть добровільно піти із Криму. Про це сказав Андрій Харук, військовий історик, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного в інтерв'ю НВ.

Така системність з ударами свідчить про те, що організатори цих ударів (я не можу стверджувати, що це була саме Україна) вирішили взяти курс на спеціальне позбавлення російських військ на південному фланзі їх паливного ресурсу.

Як і удар по нафтобазі в Севастополі – це удар по дизельному паливу бригади морської піхоти. Також і інша нафтобаза, коли горіла, на Кримському мості було також видно. І якщо ми згадаємо час перед звільненням Херсонщини, там також мали місце удари по логістиці – мостах, складах тощо.

І тут приблизно такий самий сценарій відбувається: позбавити росіян ефективної можливості використовувати свої збройні сили, оскільки логістика в Криму є досить складною», - зауважив експерт.

Він додав, що з військової точки зору Крим можна сприймати як острів, який можна ізолювати. Перерізати міст, перешийки. Це може підштовхнути росіян, зрештою, до прийняття «непростих рішень», як це було на Херсонщині:

«Теоретично, в такому разі росіяни не мають іншого вибору, як залишити Крим. Удари по нафтобазах – це перший крок. Далі необхідно відрізати шляхи відступів, для цього доведеться вивести на довгий час з ладу кримський міст. Також потрібний лівобережний наступ на Херсонщині».