Держзрада та корупція: ВАКС заочно арештував депутата Деркача
Депутат підозрюється у кількарічній роботі на розвідку РФ, інформує
Вищий антикорупційний суд 27 жовтня заочно арештував народного депутата України III-IX скликань за підозрою у державній зраді та незаконному збагаченні,
Суддя підтримав позицію прокурора САП та ухвалив задовольнити клопотання детектива НАБУ, погоджене генеральним прокурором, у повному обсязі. За рішенням суду депутату обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання депутата і доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу або заміну його на м'якший.
Про підозру в державній зраді та незаконному збагаченні Деркачу повідомили у вересні. Оскільки нардеп переховується від слідства, про підозру йому повідомили заочно, після чого оголосили в розшук.