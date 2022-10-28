Держзрада та корупція: ВАКС заочно арештував депутата Деркача

Депутат підозрюється у кількарічній роботі на розвідку РФ, інформує ZN.ua.

Держзрада та корупція: ВАКС заочно арештував депутата Деркача
© Радио Свобода

Вищий антикорупційний суд 27 жовтня заочно арештував народного депутата України III-IX скликань за підозрою у державній зраді та незаконному збагаченні, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За інформацією агентства «Інтерфакс», мова йде про позафракційного депутата Верховної Ради Андрія Деркача, оголошеного в державний та міжнародний розшук.

Суддя підтримав позицію прокурора САП та ухвалив задовольнити клопотання детектива НАБУ, погоджене генеральним прокурором, у повному обсязі. За рішенням суду депутату обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання депутата і доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу або заміну його на м'якший.

Про підозру в державній зраді та незаконному збагаченні Деркачу повідомили у вересні. Оскільки нардеп переховується від слідства, про підозру йому повідомили заочно, після чого оголосили в розшук.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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