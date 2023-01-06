ВАКС заарештував народного депутата від Радикальної партії часів Порошенка

Імовірно, мова йде про Сергія Скуратовського.

Вищий антикорупційний суд вчора, 4 січня, обрав запобіжний бувшому народному депутату, який очолював один із комітетів Ради у минулому скликанні. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Відповідно до повідомлення, суддя ВАКС вирішив відправити депутата під варту, хоча на свободу можна вийти внісши заставу 40,26 млн грн.

За версією слідства, у 2012 році депутат взяв 200 млн грн у кредит для будівництва житлового комплексу на околиці Києва.

У 2019 році, після того як у банку виникли проблеми з платоспроможністю, депутат підлаштував аукціон, який дозволив йому дешево викупити власний іпотечний кредит – за право вимоги на 128 млн грн компанія депутата заплатила лише 16 млн грн. Як результат, банк втратив 112 млн грн.

Правоохоронні органи не називають імені підозрюваного, але повідомляють: він очолював один із комітетів парламенту, а перед цим був депутатом Київської обласної ради.

Це, а також обставини справи вказує на Сергія Скуратовського з Радикальної партії.


Олена Середа, ZN.ua





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