ВАКС заарештував народного депутата від Радикальної партії часів Порошенка
Імовірно, мова йде про Сергія Скуратовського.
Вищий антикорупційний суд вчора, 4 січня, обрав запобіжний бувшому народному депутату, який очолював один із комітетів Ради у минулому скликанні. Про це
Відповідно до повідомлення, суддя ВАКС вирішив відправити депутата під варту, хоча на свободу можна вийти внісши заставу 40,26 млн грн.
За версією слідства, у 2012 році депутат взяв 200 млн грн у кредит для будівництва житлового комплексу на околиці Києва.
У 2019 році, після того як у банку виникли проблеми з платоспроможністю, депутат підлаштував аукціон, який дозволив йому дешево викупити власний іпотечний кредит – за право вимоги на 128 млн грн компанія депутата заплатила лише 16 млн грн. Як результат, банк втратив 112 млн грн.
Правоохоронні органи не називають імені підозрюваного, але повідомляють: він очолював один із комітетів парламенту, а перед цим був депутатом Київської обласної ради.
Це, а також обставини справи вказує на Сергія Скуратовського з Радикальної партії.