Есть два решения для Луганской ТЭС: спеццена на газ или разблокирование поставок угля, - Плачков

Поскольку в Луганской области практически один источник энергообеспечения – Луганская ТЭС – то вопросы бесперебойного энергоснабжения области связаны с ее работой, а это вряд ли возможно при той ситуации, в которой работает эта станция (без решения правительства о спеццене на газ). Такое мнение высказал экс-министр энергетики, глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков, сообщает УНИАН.

"Решение по газу (спеццена для Луганской ТЭС) правительством не принято. И если ничего не изменится, не будет специальной цены на газ, то в таком режиме станция не сможет работать", - отметил Иван Плачков.

По его словам, сейчас для регулярного обеспечения региона электроэнергией и теплом необходимо принять решение установить специальную цену на газ для Луганской ТЭС. Или же принять меры для возобновления поставок угля на станцию, которые были прекращены в июне 2019 года.

"Луганский регион работает в ненадежном режиме, он завязан на одной только Луганской ТЭС. Конечно, нужно разблокировать поставки угля, а кроме того, форсировать строительство новой линии электропередач. Сейчас уже включили Северодонецкую ТЕЦ, но там всего 15 КВт. Переток из основной энергосистемы идет в размере 30 КВт, это очень мало. А строительство новой линии "Укрэнерго" будет только в середине 2020 года. Так что Луганская ТЭС остается единственным источником света для области", - отметил Иван Плачков. Эксперт подчеркнул, что в отопительный сезон станция будет потреблять больше газа, потому что установлено много бойлеров и котлов, то есть, идет рост энергопотребления. "Весь регион зависит от Луганской ТЭС. И станция в таком режиме не проработает весь отопительный сезон", - считает Иван Плачков.

Как ранее сообщалось, в начале октября министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что если поставки угля на Луганскую ТЭС не удастся разблокировать, то Министерство энергетики и защиты окружающей среды готово обсуждать вопрос изменения цены на газ для предприятия. Напомним, Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с роSSийской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, на сжигание газа она вынужденно уже переходила в ноябре прошлого года. 25 июля 2019 года заместитель председателя Луганской военно-гражданской областной администрации Юрий Клименко заявил, что запасов угля на Луганской ТЭС хватит до 29 июля, после чего из-за блокирования поставок со стороны РоSSии станцию придется остановить, что грозит отключениями на контролируемой правительством территории области. Обесточивание шахт в регионе приведет к их затоплению в течение периода от полутора до 24 часов, сообщается в протоколе региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, который обнародовала 25 июля пресс-служба ООО "Луганское энергетическое объединение".