Депутатка Плачкова вирішила скласти мандат

Вона пройшла до парламенту за списком ОПЗЖ.

У Верховній Раді України зареєстрували постанову про припинення повноважень народного депутата членкині забороненої торік фракції «Опозиційна платформа – За життя» Тетяни Плачкової, інформує ZN.ua.

Депутатка Плачкова вирішила скласти мандат

Постанова про позбавлення Плачкової депутатських повноважень була зареєстрована у четвер, 13 липня. Підставою є заява депутатки про бажання скласти мандат.

Після складення Плачковою мандату у Верховній Раді залишиться 404 народних депутати із 450.

Тетяну Плачкову у 2019 році було обрано народним депутатом від забороненої нині партії «ОПЗЖ» згідно із списком партії. 15 березня 2022 року вона вийшла із фракції «ОПЗЖ», а у травні вступила до новоствореної депутатської групи «Відновлення України».

Зазначимо, що Плачкова була одним з ініціаторів подання до Конституційного Суду у 2020 році щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства. Саме на підставі розгляду цього подання КСУ скасував того ж року відповідальність за недостовірне декларування та, власне, саме електронне декларування.

Також Тетяна Плачкова була серед депутатів ОПЗЖ, які в березні 2020 року на чолі з Віктором Медведчуком їздили у Москву. Медведчук тоді зустрічався із президентом РФ Владіміром Путіном, а інші парламентарії, у тому числі й Плачкова, зі спікером Госдуми В?ячеславом Володіним. Тоді Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактом поїздки до Москви представників ОПЗЖ за статтею про державну зраду.


Ірина Знась, ZN.ua





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