Росія вирішила масово застосовувати авіацію в українському небі – росЗМІ

Наслідком можуть стати великі втрати у Повітряно-космічних силах РФ, інформує ZN.ua.

Росія вирішила масово застосовувати авіацію в українському небі – росЗМІ
Фото ілюстративне
© Минобороны РоSSии/t.me

Військові РФ ухвалили рішення масово використовувати авіацію над територією України в межах війни проти держави. Про це пише видання опозиційне російське видання "Важные истории" з посиланням на джерело, близьке до ворожого Міністерства оборони.

За оцінкою співрозмовника, Росія зберігає незаперечну перевагу в кількості авіації над українською армією. Інтенсивно застосовуючи її, окупанти, ймовірно, будуть втрачати багато літаків і вертольотів, хоча все одно створять певні проблеми для ЗСУ.

"Раніше її (авіацію – ред.) берегли, вона майже не залітала в зону дії української ППО. Тепер вирішили змінити тактику", – розповіло джерело, припустивши, що літаки й вертольоти "масово збиватимуть".

Раніше також Financial Times написало з посиланням на розвідку західних держав про те, що РФ накопичує авіацію на кордоні з Україною та може задіяти більшу її кількість у бойових діях для підтримки загальмованого наземного наступу.

При цьому міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що американці не бачать ознак підготовки «масованої повітряної атаки» з боку росіян. Він додав, що загарбники мають суттєву кількість авіації, тоді як засобів протиповітряної оборони ще не настільки багато.

Розгортання російськими військами більшої кількості літаків для війни проти України у четвер, 16 лютого, підтвердила і британська розвідка. Водночас там назвали малоймовірним різке розширення повітряної кампанії РФ з огляду на ймовірність невиправданих втрат авіації.

Там також розповіли, що по всій Росії Повітряно-космічні сили можутьзберігати майже неушкоджений флот із приблизно 1500 одиниць екіпажу військових літаків, незважаючи на втрату понад 130 з початку вторгнення.

Військові аналітики підтвердили "Важным историям", що в агресора є достатньо літаків, але відчувається дефіцит досвідчених та кваліфікованих пілотів. За словами експерта Яна Матвєєв останнє зупиняє армію РФ від ширшого використання авіації.

"Ще в березні минулого року ходила інформація про те, що в літаки садять недоучених курсантів. Можливо, з того часу ПКС активізували навчання і через 11 місяців змогли екстрено довчити велику партію екіпажів. Але, знаючи ефективність російської армії та влади, це сумнівно", – зазначив він.


Максим Царук, ZN.ua





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