Німеччина так вирішила: Нідерланди не будуть передавати Україні орендовані Leopard 2

Але й за умови надання дозволу з боку ФРН Нідерланди "не пішли б на це", інформує ZN.ua.

Німеччина так вирішила: Нідерланди не будуть передавати Україні орендовані Leopard 2
Фото іллюстративне
© Deutsche Welle

Німецький уряд вирішив, що Нідерландам не варто відправляти українським військовим орендовані у ФРН 18 основних бойових танків Leopard 2A6. Про те, що техніка не поїде до нашої держави, повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, пише місцевий громадський мовник WNL.

«Це було військове рішення», – сказала вона про відмову Берліну від надання Києву цих танків.

Водночас, міністерка додала, що якби Німеччина все ж вирішила передати ці озброєння ЗСУ, то Нідерланди «б на це не пішли».


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Звільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені зановоЗвільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені заново
Окупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — БутусовОкупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — Бутусов
Загальна мобілізація: в Україні почали роздавати повістки на похоронахЗагальна мобілізація: в Україні почали роздавати повістки на похоронах
У Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для УкраїниУ Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для України
Представники УПЦ МП винесли унітаз і не тільки з будівлі, що належить ПЦУ: залишилися самі голі стіни, відеоПредставники УПЦ МП винесли унітаз і не тільки з будівлі, що належить ПЦУ: залишилися самі голі стіни, відео
Блок рекламы


Похожие новости
Дістануть до Криму: Британія може передати Україні ракети Harpoon та Storm ShadowДістануть до Криму: Британія може передати Україні ракети Harpoon та Storm Shadow
Перша партія шведських гармат L-70 вже в УкраїніПерша партія шведських гармат L-70 вже в Україні
Чорногорія розсекретила дані про військову допомогу, надану УкраїніЧорногорія розсекретила дані про військову допомогу, надану Україні
Понад 1000 окупантів, 9 танків, та багато іншого: свіжі дані про втрати армії РФ в УкраїніПонад 1000 окупантів, 9 танків, та багато іншого: свіжі дані про втрати армії РФ в Україні
У Брюсселі Зеленський передав союзникам списки потрібної Україні зброї – SpiegelУ Брюсселі Зеленський передав союзникам списки потрібної Україні зброї – Spiegel
Мелоні заявила про готовність Італії "відіграти роль" у передачі Україні літаківМелоні заявила про готовність Італії "відіграти роль" у передачі Україні літаків
WP: Пентагон хоче відновити цілком таємні програми в УкраїніWP: Пентагон хоче відновити цілком таємні програми в Україні
Шольц похвалився, що «Німеччина робить найбільший внесок» у підтримку України серед країн ЄСШольц похвалився, що «Німеччина робить найбільший внесок» у підтримку України серед країн ЄС
Данілов припустив, що РФ спробує перекрити шляхи постачання Україні зброїДанілов припустив, що РФ спробує перекрити шляхи постачання Україні зброї
За оцінками ВООЗ, наразі кожній четвертій людині в Україні загрожує психічний розлад через війнуЗа оцінками ВООЗ, наразі кожній четвертій людині в Україні загрожує психічний розлад через війну
Последние новости
Подгружаем последние новости