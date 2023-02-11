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2023-02-11
Німеччина так вирішила: Нідерланди не будуть передавати Україні орендовані Leopard 2
Але й за умови надання дозволу з боку ФРН Нідерланди "не пішли б на це", інформує
Фото іллюстративне© Deutsche Welle
Німецький уряд вирішив, що Нідерландам не варто відправляти українським військовим орендовані у ФРН 18 основних бойових танків Leopard 2A6. Про те, що техніка не поїде до нашої держави, повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, пише місцевий громадський мовник
«Це було військове рішення», – сказала вона про відмову Берліну від надання Києву цих танків.
Водночас, міністерка додала, що якби Німеччина все ж вирішила передати ці озброєння ЗСУ, то Нідерланди «б на це не пішли».
Максим Царук, ZN.ua