Німеччина так вирішила: Нідерланди не будуть передавати Україні орендовані Leopard 2

Німецький уряд вирішив, що Нідерландам не варто відправляти українським військовим орендовані у ФРН 18 основних бойових танків Leopard 2A6. Про те, що техніка не поїде до нашої держави, повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, пише місцевий громадський мовник WNL .

«Це було військове рішення», – сказала вона про відмову Берліну від надання Києву цих танків.

Водночас, міністерка додала, що якби Німеччина все ж вирішила передати ці озброєння ЗСУ, то Нідерланди «б на це не пішли».