Місце Забродського в ВРУ займе депутатка Київради

Місце Михайла Забродського у Верховній Раді займе наступна за списком «Європейської солідарності» депутатка Київської міської ради Ірина Никорак, повідомив Рух «Чесно» із посиланням на фракцію «ЄС» в парламенті.

Ірина Никорак зараз є депутаткою Київської міської ради від «ЄС» та займає посаду секретаря комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

Планується, що Никорак складе мандат депутата Київміськради та перейде працювати до парламенту. Її місце у міській раді займе наступний кандидат за списком. За даними фракції «ЄС» у міськраді наступним у списку є перший заступник командувача Дмитра Яроша, командир загону "Південь" Української добровольчої армії у складі 28 ОМБр ЗСУ Сергій Ільницький.

«З огляду на те, що він захищає Бахмут, то наразі з ним немає зв'язку аби уточнити, чи готовий він прийняти представницькі повноваження», - зазначив голова фракції партії у Київраді Володимир Прокопів.