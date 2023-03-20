Місце Забродського в ВРУ займе депутатка Київради

Для цього вона складе повноваження депутата Київської міської ради, інформує ZN.ua.

Місце Забродського в ВРУ займе депутатка Київради

Місце Михайла Забродського у Верховній Раді займе наступна за списком «Європейської солідарності» депутатка Київської міської ради Ірина Никорак, повідомив Рух «Чесно» із посиланням на фракцію «ЄС» в парламенті.

Ірина Никорак зараз є депутаткою Київської міської ради від «ЄС» та займає посаду секретаря комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

Планується, що Никорак складе мандат депутата Київміськради та перейде працювати до парламенту. Її місце у міській раді займе наступний кандидат за списком. За даними фракції «ЄС» у міськраді наступним у списку є перший заступник командувача Дмитра Яроша, командир загону "Південь" Української добровольчої армії у складі 28 ОМБр ЗСУ Сергій Ільницький.

«З огляду на те, що він захищає Бахмут, то наразі з ним немає зв'язку аби уточнити, чи готовий він прийняти представницькі повноваження», - зазначив голова фракції партії у Київраді Володимир Прокопів.


Ірина Знась, ZN.ua





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