Несподіваний результат: праймеріз в Аргентині виграв "місцевий Трамп"

Несистемний політик набрав понад 30% голосів.

В Аргентині відбулися відкриті одноразові обов'язкові праймерізи (PASO). Перемогу на них здобув 52-річний ультраліберал та лібертаріанський економіст Хав'єр Мілей, який називає себе анархо-капіталістом, повідомляє EuroNews, інформує ZN.ua.

Несподіваний результат: праймеріз в Аргентині виграв
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Він виступає за скасування Центрального банку Аргентини, називаючи його шахрайством, стверджує, що продаж людських органів має бути законним, і заперечує існування глобального потепління.

Йому вдалося набрати понад 30% голосів виборців і відтіснити традиційних правих та лівих кандидатів.

Прибічник доларизації економіки та так званого "плану бензопили" для держсектора, Мілей, якого ЗМІ вже охрестили "аргентинським Трампом", має намір згодом скасувати Центробанк, заборонити легалізовані три роки тому аборти, а також пом'якшити закони про обіг зброї.

Мілей, який проводив гучні рок-мітинги, перевершив усі прогнози експертів: більшість опитувань давали йому лише одну п'яту голосів, хоча чотири роки тому під час праймеріз у 2019 році опубліковані рейтинги виявилися дуже неточними.

Він обійшов правого політика Патрісію Буллріч, екс-міністра безпеки (28%), а також нинішнього міністра економіки Серджіо Масса, який посів третє місце, набравши близько 27% голосів, що стало найгіршим за десятиліття результатом для табору пероністів.

Під час праймеріз аргентинцям було запропоновано обирати партії та тандеми кандидатів у президенти та віце-президенти, які зможуть взяти участь у виборах 22 жовтня.

Незважаючи на те, що згідно з конституцією голосування є обов'язковим, явка склала близько 69%.

Чинний президент-пероніст Альберто Фернандес, чий термін на посаді закінчується, вирішив не висувати свою кандидатуру. Його рейтинг зараз особливо низький на тлі найжорстокішої економічної кризи: інфляція в країні склала 116% річних, а 40% населення живе за межею бідності.

"Ми є справжньою опозицією. Неможливо змінити Аргентину з тими ж політиками, які завжди зазнавали невдачі", - заявив Мілей в емоційному виступі після оголошення перших результатів.

Економічна криза розчарувала багатьох аргентинців в основних політичних партіях і відчинила двері для нового кандидата, якого особливо підтримала молодь.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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