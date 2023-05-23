Польща підготує доповідь про втрати, яких зазнала країна в результаті дій СРСР – МЗС

Над такою доповіддю працює Інститут військових справ.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик заявив, що Інститут військових справ почав документувати збитки від дій СРСР під час Другої світової війни. Про це повідомляє агентство PAP, інформує ZN.ua.

Польща підготує доповідь про втрати, яких зазнала країна в результаті дій СРСР – МЗС

Заступник очільника МЗС відповідав на запитання TVP Info, чи Польща підготує доповідь про втрати, яких зазнала країна в результаті дій СРСР, аналогічну до тієї, що описує військові втрати Польщі внаслідок дій нацистської Німеччини.

"Над такою доповіддю працює Інститут військових справ. Це має бути ґрунтовне дослідження, яке покаже як весь аспект окупації, так і демонтаж із західних земель, подальшу експлуатацію польської держави, невигідні вугільні угоди. Це те, над чим ми працюємо, і такий звіт буде підготовлений", – зазначив Мулярчик

Він також додав, що доповідь має бути "так само ґрунтовно задокументована, як звіт про втрати Польщі внаслідок німецького нападу, щоб ніхто не зміг поставити її під сумнів".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау підписував дипломатичну ноту Німеччини щодо репарацій за Другу світову війну.

Згодом Німеччина відкинула вимогу польського уряду щодо великих репарацій, заявивши у відповідь на дипломатичну ноту, що це питання закрите.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»
Маємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – ДудаМаємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – Дуда
Залужний привітав Міллі з днем Збройних Сил США: про що ще говорили генералиЗалужний привітав Міллі з днем Збройних Сил США: про що ще говорили генерали
Борис Джонсон стане батьком у восьмий разБорис Джонсон стане батьком у восьмий раз
Ситуація в Бахмуті критична, але українські захисники продовжують тримати оборону — МалярСитуація в Бахмуті критична, але українські захисники продовжують тримати оборону — Маляр
Блок рекламы


Похожие новости
Ті ж самі політики стверджували, що Україна має 72 години – в МЗС відповіли Орбану на його прогноз щодо результату війниТі ж самі політики стверджували, що Україна має 72 години – в МЗС відповіли Орбану на його прогноз щодо результату війни
Охоплена війною Україна потрапила до топ-10 найбільш нещасних країн світуОхоплена війною Україна потрапила до топ-10 найбільш нещасних країн світу
Сунак проти будь-яких "мирних планів", що мають на меті заморозити війну в УкраїніСунак проти будь-яких "мирних планів", що мають на меті заморозити війну в Україні
Україна не зможе вступити до НАТО в «осяжному майбутньому» – ШольцУкраїна не зможе вступити до НАТО в «осяжному майбутньому» – Шольц
Україна має не лише перемогти у війні, але й досягти справедливого миру — прем'єр БританіїУкраїна має не лише перемогти у війні, але й досягти справедливого миру — прем'єр Британії
Маляр про Бахмут: «Росіяни втратили деякі панівні висоти. Наші війська взяли місто в напівоточення»Маляр про Бахмут: «Росіяни втратили деякі панівні висоти. Наші війська взяли місто в напівоточення»
У Повітряних силах припустили, скільки літаків отримає Україна: «Для початку кілька десятків»У Повітряних силах припустили, скільки літаків отримає Україна: «Для початку кілька десятків»
Ще 730 росіян вже відвоювали раз і назавжди: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаЩе 730 росіян вже відвоювали раз і назавжди: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Мінус майже сім сотень росіян та понад три десятки дронів: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаМінус майже сім сотень росіян та понад три десятки дронів: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Україна отримає винищувачі F-16, але не обов'язково від США — NBCУкраїна отримає винищувачі F-16, але не обов'язково від США — NBC
Последние новости
Подгружаем последние новости