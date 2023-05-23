Польща підготує доповідь про втрати, яких зазнала країна в результаті дій СРСР – МЗС

Над такою доповіддю працює Інститут військових справ.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик заявив, що Інститут військових справ почав документувати збитки від дій СРСР під час Другої світової війни. Про це повідомляє агентство PAP, інформує ZN.ua .

Заступник очільника МЗС відповідав на запитання TVP Info, чи Польща підготує доповідь про втрати, яких зазнала країна в результаті дій СРСР, аналогічну до тієї, що описує військові втрати Польщі внаслідок дій нацистської Німеччини.

"Над такою доповіддю працює Інститут військових справ. Це має бути ґрунтовне дослідження, яке покаже як весь аспект окупації, так і демонтаж із західних земель, подальшу експлуатацію польської держави, невигідні вугільні угоди. Це те, над чим ми працюємо, і такий звіт буде підготовлений", – зазначив Мулярчик

Він також додав, що доповідь має бути "так само ґрунтовно задокументована, як звіт про втрати Польщі внаслідок німецького нападу, щоб ніхто не зміг поставити її під сумнів".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау підписував дипломатичну ноту Німеччини щодо репарацій за Другу світову війну.

Згодом Німеччина відкинула вимогу польського уряду щодо великих репарацій, заявивши у відповідь на дипломатичну ноту, що це питання закрите.