Депутат Лерос виграв суд проти Ради, яка заборонила йому ходити на засідання

Лерос зауважив, що виграв суд у Зеленського та Єрмака.

Позафракційний депутат Гео Лерос виграв суд проти Верховної Ради, яка на рік відсторонила його від участі у засіданнях. Тож невдовзі депутат зможе побачити колег, які голосували за його відсторонення. Про це Лерос написав на своїй сторінці у Facebook, інформує ZN.ua.

Депутат Лерос виграв суд проти Ради, яка заборонила йому ходити на засідання
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"Сьогодні я виграв суд у Верховної Ради щодо мого незаконного відсторонення від відвідування пленарних засідань на рік, за питання до голови СБУ: «коли агент кремля Єрмак сяде за державну зраду?». Правильно наголосити, що я виграв суд саме у Зеленського і Єрмака, які безсовісно «нагнули» і не без того «нагнутий» Парламент. Хай буде соромно всім, хто голосував за моє незаконне відсторонення. Скоро побачимось на роботі!", - написав депутат.

У лютому парламент 261 голосом підтримав постанову про позбавлення права депутата Гео Лероса приймати участь у пленарному засіданні до кінця поточної сесії (це початок вересня 2023 року) або припинення воєнного стану.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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