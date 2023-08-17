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2023-08-17
Кулеба: Мета України — кордони 1991-го. І байдуже, скільки часу це займе
Він заявив, що поки український народ поділяє цю мету - уряд робитиме все можливе для її реалізації.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що завдання ЗСУ - звільнити усі окуповані території нашої країни, і захисники це зроблять, скільки часу це б не зайняло, інформує
"Наша мета - перемога, перемога у вигляді звільнення наших територій в межах кордонів 1991 року. І нам байдуже, скільки часу це займе, - заявив він
Він зауважив, що ЗСУ у червні розпочали контрнаступ. Втім, бої, які тривають зараз, дуже важкі, позаяк захисникам потрібно проривати добре побудовані російські укріплення.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua