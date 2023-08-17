Кулеба: Мета України — кордони 1991-го. І байдуже, скільки часу це займе

Він заявив, що поки український народ поділяє цю мету - уряд робитиме все можливе для її реалізації.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що завдання ЗСУ - звільнити усі окуповані території нашої країни, і захисники це зроблять, скільки часу це б не зайняло, інформує ZN.ua .

"Наша мета - перемога, перемога у вигляді звільнення наших територій в межах кордонів 1991 року. І нам байдуже, скільки часу це займе, - заявив він під час інтерв'ю AFP . - Поки український народ поділяє цю мету, український уряд буде рухатися пліч-о-пліч зі своїм народом".

Він зауважив, що ЗСУ у червні розпочали контрнаступ. Втім, бої, які тривають зараз, дуже важкі, позаяк захисникам потрібно проривати добре побудовані російські укріплення.