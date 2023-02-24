Трухін автоматично втратить мандат депутата — НАБУ

Також йому закритий шлях у держслужбу.

Трухін автоматично втратить мандат депутата — НАБУ
© Радио Свобода

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Трухін достроково втратить статус народного депутата на підставі статті 81 Конституції України після набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього, зазначили в Національному антикорупційному бюро України.

22 лютого 2023 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та депутатом Олександром Трухіним, який у 2021 році намагався підкупити патрульних поліцейських за «150 тисяч» без зазначення грошової одиниці, аби безперешкодно залишити місця ДТП на Бориспільській трасі за його участі.

«Враховуючи, що нардеп вчинив нетяжкий злочин, своїми діями не заподіяв збитки державі, повністю визнав свою провину та щиро кається, суд призначив йому покарання у виді максимального штрафу, передбаченого санкцією статті, а саме 68 тис. грн», - йдеться в заяві НАБУ

Також, впродовж 30 днів з моменту затвердження угоди, депутат зобов’язався перерахувати 6 млн грн у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - «Армія дронів».

Водночас як зазначають в Центрі протидії корупції, вирок суду також закриває Трухіну шлях на державні посади, оскільки в нього буде судимість.

Що ж стосується самої справи про ДТП, яку вела поліція, то як підкреслюють в ЦПК, у ній до відповідальності притягнули не Трухіна, а зовсім іншу людину, яка нібито була водієм. Хоча і свідки на місці ДТП, і дії Трухіна після аварії вказували на інше.


Ірина Знась, ZN.ua





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