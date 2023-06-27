У США розповіли, як наростили виробництво боєприпасів після початку поставок Україні

В майбутньому передбачається кратне збільшення вироблених снарядів.

США значно збільшили виробництво артилерійських 155 мм снарядів на тлі їхньої нестачі через постачання Україні. Начальник відділу закупівель сухопутних військ США Даг Буш у інтерв'ю Wall Street Journal розповів, що США виробляють 24 тисячі снарядів калібром 155 мм щомісяця, інформує ZN.ua.

У США розповіли, як наростили виробництво боєприпасів після початку поставок Україні
© Defense Express

Такі показники приводяться проти 14 тисяч на початок російського повномасштабного вторгнення в Україну. Даг Буш зазначив, що до 2025 року США планують наростити виробництво до 70-80 тисяч снарядів на місяць.

"Ми знаходимося на дуже швидкому шляху до дійсно високих показників", – розповів Даг Буш.

Посадовець запевнив, що американські збройні сили перебувають на вірному шляху до поповнення своїх запасів, наголосивши, що країна "не збирається виснажуватися".

Також зараз керівники оборонної промисловості намагаються наростити виробництво основних боєприпасів, які використовуються українськими військами, включаючи ракети до M142 HIMARS та до протиповітряної оборони.

Головний операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон сказав, що оборонному гіганту знадобиться 18-24 місяці, щоб його заводи з виробництва боєприпасів заробили на повну потужність.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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