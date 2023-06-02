Швейцарія заперечила можливість поставок зброї Україні

Законопроект, який мав дозволити експорт та реекспорт озброєнь, був заблокований.

Швейцарські парламентарі відхилили законопроєкт, що мав дозволити третім країнам передавати Україні зброю швейцарського виробництва. Про це повідомляє офіційний сайт парламенту Швейцарії, інформує ZN.ua .

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Ініціатива знята з порядку денного, тому що відповідний комітет іншої палати парламенту - Ради кантонів - вже відхиляв цю ідею раніше. В ній йшлося про те, щоб дозволити реекспорт зброї до кінця 2025 року.

Її прихильники стверджували, що Швейцарія повинна надавати більше підтримки Україні та робити свій внесок у європейську безпеку. Водночас опоненти зауважували, що непряме постачання озброєнь є проблематичним з точки зору принципів нейтралітету Швейцарії.

Однак дискусія про зброю для України триває і після рішення Національної ради. На сайті законодавчого органу Швейцарії, повідомили, що зараз на розгляді в парламенті перебуває кілька пропозицій на цю тему.

Зокрема йдеться не про виняток, а про фундаментальні зміни до закону про військові матеріали, який дозволить вирішити питання експорту зброї в воюючі країни раз і назавжди.