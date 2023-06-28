Бразильська компанія заперечила можливість поставок Україні легких штурмовиків

Представники виробника визнають, що Україна цікавилася цими літаками раніше.

Бразильська оборонна компанія Embraer не веде перемовин з Україною щодо продажу своїх літаків A-29 Super Tucano. Про це генеральний директор оборонного підрозділу компанії Боско да Кошта Джуніор розповів в коментарі виданню Breaking Defense, інформує ZN.ua.

Бразильська компанія заперечила можливість поставок Україні легких штурмовиків
© Getty Images

За його словами, компанія не має сьогодні відкритого діалогу з українською стороною: "У минулому вони дуже цікавилися нашим літаком, але, чесно кажучи, ми з ними більше не спілкуємося".

Загалом щодо ймовірної закупівлі Україною бразильського літака у видання відзначають, що "на папері" A-29 Super Tucano міг би підійти як літак, який "може виконувати як розвідувальні, так і штурмові завдання".

Варто згадати, що раніше Україна розглядала закупівлю цих літаків – зокрема, у 2019 році під час робочого візиту представників ПС ЗСУ до Бразилії Super Tucano розглядався саме як "літаюча парта" на заміну навчально-бойового літака Л-39.

Вже у 2020-му році інформацію спростували та пояснили інтерес тим, що ПС ЗСУ розглядали цілу низку варіантів, однак до практичної площини справа не дійшла.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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